Roditelji su nam ga prepustili sa bezrezervnim poverenjem… Viki otkrila kako su ona i Taške počeli da brinu o Nerminu kao o najrođenijem: Kamo sreće da je više mentora tako uradilo

Na estradi, gde se snovi često troše brže nego aplauzi, retko se dogodi da pobeda ne bude kraj – već početak jedne porodice.

Kada su se 2022. godine svetla muzičkog takmičenja ugasila, a reflektori utihnuli, Voleta Viki Miljković i Dragan Tašković Taške nisu pustili Nermina Handžića da sam krene putem koji ume da bude surov prema mladima.

Umesto toga, uzeli su ga za ruku, otvorili mu vrata svog doma i srca i pokazali da prava briga ne prestaje poslednjim tonom na sceni. Tako je jedan mladi pevač dobio mnogo više od mentora – dobio je sigurnost, zaštitu i ljubav nalik roditeljskoj.

– Nismo želeli da dopustimo da ga razni menadžeri uslovno rečeno razvlače, da ga vode na pogrešna mesta, usmeravaju u pogrešne smerove i nude pogrešne pesme. Uzeli smo ga sa nama, zavoleli smo ga jako i ako smo u prilici da nekom detetu pomognemo, zašto da ne. Kamo sreće da je više mentora tako uradilo i od toliko kandidata, možda je svako mogao da pronađe makar po jedno dete koje bi usrećio i pomogao mu. Nije da Nermin nema, ili da njegovi nemaju. Jako su lepo situirani, obrazovani, kulturni ljudi. Ali nije sve u parama, neko mora da zna da povede tvoje dete pravim putem kako treba – rekla je Viki u intervjuu za Scandal.

Od trenutka kada su preuzeli mentorsku, ali i roditeljsku ulogu, Nermin više nije sam. Njegova svakodnevica danas se odvija u krugu porodice Miljković–Tašković, u Beogradu, ali i na putu – jer gde god Viki i Taške krenu, sa njima ide i on. Nerminov život odvija se na relaciji Beograd – Tešanj – Istanbul, svakoga vikenda zajedno nastupaju širom Evrope i sveta, a mladi pevač postao je neodvojivi deo njihove rutine, putovanja i planova.

– Nermin sada živi sa nama. Ide on naravno da obiđe roditelje na dva, tri meseca. Bude po sedam, deset dana, ali on sada živi u Beogradu. Mi nismo želeli da on ovde živi sam. Prvo, ne bi ga ni njegovi roditelji pustili, on je dete koje je vrlo slično našem Andreju. Tako je vaspitan i odgojen, porodice su slične – ispričala je Viki.

Od samog početka između dve porodice uspostavljena je snažna, gotovo porodična veza, zasnovana na poverenju, iskrenosti i zajedničkim vrednostima. Nerminovi roditelji znali su da je njihov sin tamo gde treba da bude – u sigurnim rukama.

– Stekli su puno poverenja u nas i u našu porodicu. Videli su kakvi smo ljudi, da smo porodični i kako pristupamo svemu tome. Nerminov tata i Taške su jako bliski privatno, slični po naravi i karakteru. Dete su nama dali u ruke i prepustili sa apsolutnim poverenjem.

Uz emotivnu sigurnost i osećaj pripadnosti, Viki i Taške sa istom pažnjom i odgovornošću grade i Nerminovu muzičku budućnost. Njegovu prvu pesmu potpisuje upravo Taške, u saradnji sa Draganom Brajovićem Brajom, a uveliko se radi i na njegovom prvom albumu, na kojem će se naći i duet sa Viki.

Primer koji su dali daleko prevazilazi estradu i šou-programe – pokazali su kako izgleda pravo mentorstvo onda kada se ne završava finalom takmičenja, već prerasta u porodicu, brigu, odgovornost i bezuslovnu podršku.

Autor: pink.rs