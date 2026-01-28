AKTUELNO

Amidžić puca od sreće! Voditelj stigao na gala slavlje povodom rođenje ćerke Lole, osmeh govori više od milion reči (VIDEO)

Voditelj TV Pink Ognjen Amidžić večeras je u jednom prestoničkom restoranu upriličio gala proslavu povodom rođenja ćerkice Lole, koja je na svet došla u subotu, 24. januara.

Mina Amidžić, supruga popularnog voditelja, jutros je sa ćerkicom napustila porodilište, a sada je sve spremno za slavlje. Ponosni tada pozdravio je okupljene novinarske ekipe pred kojima nije krio sreću, te je razvukao široki osmeh i raspoloženo dočekuje zvanice.

Među prvima su pristigli pevači Isak Šabanović i Đovani Bajramović, koji je protrčao pored fotoreportera.

Podsetimo, po lepu Minu i bebu danas je u porodilište umesto Ognjena došao njihov kum, što je Pink.rs prvi objavio. Amidžić je potom objasnio da je bio sprečen zbog zdravstvenih problema, a večeras je novinarima priznao:

- Ljudi, vanredna situacija. Ne znam šta je, verovatno umor, a možda i ova viruščina. Mina je sada okej, sve je dobro, ona se bori sad sa njima, a ja sam ovde da ispoštujem. Perun je super reagovao na sestru - rekao je Ognjen.

Autor: D. T.

#Ognjen Amidžić

