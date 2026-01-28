AKTUELNO

Desingerica sa ženom stigao na slavlje kod Amidžića: Voditelj se frapirao kada je video šta mu je doneo na poklon (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Voditelj Ognjen Amidžić večeras je u jednom luksuznom restoranu upriličio proslavu povodom rođenja ćerke Lole, koja je na svet došla u subotu 24. januara, a na slavlje su mu došli brojni poznati, među kojima je i član žirija "Pinkovih zvezda" Dragomir Despić Desingerica.

On je došao u pratnji supruge Nevene, a odmah je privukao pažnju svih prisutnih zbog poklona koji je spremio za domaćina veselja.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, Despić je Amidžiću poklonio ni manje ni više nego kosilicu, a voditelj se vidno šokirao kada je video kutiju koju mu je doneo na poklon.

Podsetimo, Mina je sa ćerkicom Lolom danas napustila porodilište i obe se osećaju odlično. Bračni par pre dve godine dobio je sina Peruna, dok voditelj iz prethodnog braka ima sina Matiju.

Prva fotografija ćerke Mine i Ognjena Amidžića: Voditelj je grli i topi se od sreće! (FOTO)

Autor: D. T.

