Desingerica sa ženom stigao na slavlje kod Amidžića: Voditelj se frapirao kada je video šta mu je doneo na poklon (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić večeras je u jednom luksuznom restoranu upriličio proslavu povodom rođenja ćerke Lole, koja je na svet došla u subotu 24. januara, a na slavlje su mu došli brojni poznati, među kojima je i član žirija "Pinkovih zvezda" Dragomir Despić Desingerica.

On je došao u pratnji supruge Nevene, a odmah je privukao pažnju svih prisutnih zbog poklona koji je spremio za domaćina veselja.

Naime, Despić je Amidžiću poklonio ni manje ni više nego kosilicu, a voditelj se vidno šokirao kada je video kutiju koju mu je doneo na poklon.

Podsetimo, Mina je sa ćerkicom Lolom danas napustila porodilište i obe se osećaju odlično. Bračni par pre dve godine dobio je sina Peruna, dok voditelj iz prethodnog braka ima sina Matiju.

Autor: D. T.