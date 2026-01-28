AKTUELNO

Poznati s Amidžićem slave rođenje ćerke Lole: Voditelj okupio face sa estrade, pogledajte ko je sve došao na gala feštu (FOTO)

Popularni TV voditelj Ognjen Amidžić upriličio je večeras gala proslavu povodom rođenja ćerke Lole, koja je na svet došla u subotu, 24. januara, a na spisku zvanica našli su se brojne poznate ličnosti sa domaće javne scene.

Ponosna majka Mina Amidžić danas je u toku prepodneva izašla iz porodilišta zajedno sa ćerkicom, a po njih je došao kum, budući da je Ognjen zbog manjih zdravstvenih problema bio sprečen da lično dođe. Ipak, smogao je snage da ispoštuje članove familije, prijatelje i kolege, te večeras raspoloženo dočekuje goste.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Najveću pažnju novinara privukao je Dragomir Despić Desingerica, koji je na slavlje došao sa suprugom Nevenom, a voditelju je na poklon doneo kosilicu.

Ognjena su podržale i kolege. Na slavlje je došla Bojana Lazić, sa kojom zajedno vodi "Pinkove zvezde", zatim Tijana Milutinović, sa kojom godinama vodi "Amidži šou", a lepa voditeljka pojavila se u pratnji supruga, fudbalera Mihaila Milutinovića. Očekivano, na slavlje su, takođe, stigli i Milica i Marko Kon, njegovi dugogodišnji prijatelji. Na slavlje je stigla i voditeljka "Elite" Dušica Jakovljević.

Tu su i poznati s muzičke scene: Aco Pejović, Isak Šabanović, Đovani Bajramović, Radiša Trajković Đani, Nenad Marinković Gastoz, Anđela Ignjatović Breskvica, glumac Rade Ćosić...

Od jutros na infuziji

Podsetimo, Ognjen je jutros obavestio prijatelje na mrežama zbog čega je bio sprečen da ode po suprugu i ćerku u porodilište.

- Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum. Nikad u životu nisam bio srećniji i luđi, na infuziji sam, pripremam se za večeras, vidimo se na proslavi - poručio je Ognjen.

