Oglasio se Haris Džinović nakon što je Melina u Parizu uhvaćena s verenikom milijarderom (70)

Modna kreatorka Melina Džinović se, nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića, u oktobru prošle godine verila se za uspešnog biznismena, a sada su se pojavile fotografija kreatorke i muškarca, za kojeg mediji tvrde da je njen verenik, na modnoj reviji u Parizu.

Tim povodom domaći mediji kontaktirali su njenog bivšeg supruga Harisa, koji je kratko prokomentarisao:

- Nisam upućen, niti me zanima ništa po tom pitanju. Ne želim da komentarišem - rekao je kratko Haris.

Kako prenose domaći mediji, Melina je na reviji nosila elegantnu crnu haljinu sa jednim golim ramenom, dok je njen partner bio u pantalonama, sakou i rolki.

Fotografije sa događaja pokazuju da je par sve vreme bio prisan, dok je biznismen Melini nešto objašnjavao, a ona je delovala ozbiljno.

Piodsetimo, jedna od Mileninih prvih komšinica u Monte Karlu ispričala je za Kurir sve o vereniku modne kreatorke.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - tvrdi komšinica Melina Džinović za Kurir.

Autor: pink.rs