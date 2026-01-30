PEVAČ SE PRISETIO NEMILOG DOGAĐAJA S KNEDLOM U GRLU! Govorili mu da tog dana ne izađe iz kuće, pa ga zadesila STRAVIČNA nesreća!

On je prokomentarisao tešku godinu punu izazova, ali i lekcije koje je iz nje izvukao. Xander je istakao simboličan niz događaja koji su se dešavali na isti datum tokom prošle godine.

Pevač Aleksandar Misojčić, poznatiji kao Xander, nedavno je imao saobraćajnu nezgodu dok se vraćao iz Hrvatske ka Srbiji nakon nastupa.

Aleksandar se sada osvrnuo na težak period kroz koji je prolazio i istakao da mu je čitava prethodna godina bila obeležena lošim događajima.

Iako mu nije bilo lako da se vrati na te trenutke, pevač se pred kamerama prisetio teških momenata i naglasio da mu je upravo ta godina donela i važne životne lekcije, kao i snagu da nastavi dalje.

-Mi smo stalno na putu, ja iz automobila ne izlazim. Svaki vikend nastupam širom regiona, nisu uvek konekcije avionom idealno rešenje i samim tim je veći rizik – rekao je i dodao:

- Na isti datum su mi se desile iste stvari u godinu dana. Prošle godine me je privela policija i Hrvatskoj iz gluposti, tako se i udes desio iz gluposti. Rekao sam „Neka se ovo završi i tu stavi tačka i da bude drugačije“. Već su mi neki rekli da taj dan ne izlazim iz kuće, a ja nisam u tom fazonu, nisam sujeveran.

Izbio požar na njegovom nastupu

Takođe se osvrnuo i na noć kada se na njegovom nastupu dogodio požar.

- Imali smo i požar prošle godine u jednom klubu, cela godina mi je bila takva. Hvala Bogu, ova je za sad krenula sasvim pristojno – istakao je pevač.

Autor: S.Z.