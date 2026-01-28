Koliko mi se njih udvaralo, malo sam momaka imala! Dušica Jakovljević priznala da li ima dečka: Ćerka mi je predložila da budem LEZBIJKA

Voditeljka "Pinka" Dušica Jakovljević došla je večeras na veselje kolege Ognjena Amidžića, povodom rođenja njegove ćerkice Lole.

Dušica je bila odlično raspoložena, a na veselju se, između ostalog, dotakla i svog emotivnog života.

- Nije mi hladno nikad! Jesam zgodna? E... Počastvovana sam što sam ovde, među odabranima, znamo se 30 godina sigurno Ognjen i ja. On mi je posebno drag - rekla je prvo.

- Znači mi sve što mi kaže. On je najveća TV zvezda. Mnogo mi je drago što je dobio ćerku! Evo, za tatu, loza i roze balon - rekla je Dušica.

- Mi, kad god se vidimo, obećavamo jedni drugima kafe, ali smo tu uvek, šta god da treba. Mi na "Pinku" stvarno svi funkcionišemo tako da znamo sve, ne mora niko ništa ni da nam sugeriše - dodala je voditeljka.

- Moja ćerka je napunila 19 godina! Nismo nikad izašle zajedno, ali se dogovaramo stalno da izađemo zajedno. Nemam ništa od brige, deca su mi sjajna, odgovorna. Ne proveravam telefon, samo kažem da kupe hleb kad se budu vraćali... (smeh) Znam gde su, znam sa kim su. Ne treba pratiti dete, tako preko lokacija i to, šta to znači... - istakla je Dušica potom.

Priznala je da li ima partnera.

- Ne koristim ChatGPT, nemam aplikacije za upoznavanje, za mene je, ljudi, pejdžer! Ne upoznajem muškarce, singl sam. Koliko mi se njih udvaralo, malo sam ja momaka imala! Ja sam uvek privlačila pažnju muškaraca. Uvek je bilo lepših od mene, ali ljudi kažu da imam "ono nešto". Meni su se i žene udvarale, rekla sam deci: "Šta mislite da sad budem lezbijka?", ćerka mi je predložila, s obzirom na to kako mi ide sa muškarcima - istakla je Dušica Jakovljević za "Blic".

Autor: Pink.rs