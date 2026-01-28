AKTUELNO

Zavirite na gala proslavu Ognjena Amidžića: Nadežda Biljić zapevala i digla sve na noge, a tek da vidite kako ponosni tata PLEŠE S ĐANIJEM (VIDEO)

Mina i Ognjen Amidžić dve godine nakon što su dobili sina Peruna postali su roditelji i ćerkice Lole, koja je na svet stigla u subotu, 24. januara.

Ove noći tim povodom upriličena je gala fešta u jednom prestoničkom restoranu, gde su se sjatile brojne kolege i prijatelji popularnog TV voditelja, među kojima su mnoge javne ličnosti.

Za sjajan provod bila je zadužena pevačica Nadežda Biljić, koja je svojim glasom razgalila sve prisutne i digla ih na noge. Ognjenove koleginice Dušica Jakovljević, Ana Radulović i Bojana Lazić plesale su na podijumu, a ponosni tata đuskao je sa Radišom Trajkovićem Đanijem, koji nije krio sjajno raspoloženje.

Podsetimo, na Ognjenovo slavlje stigli su brojni poznati, među kojima su i Nenad Marinković Gastoz, Marija Mikić, Desingerica sa ženom Nevenom, Milica i Marko Kon, Breskvica, Aco Pejović, Đovani Bajramović, Tijana i Mihailo Milutinović, Isak Šabanović, Rade Ćosić...

Poznati s Amidžićem slave rođenje ćerke Lole: Voditelj okupio face sa estrade, pogledajte ko je sve došao na gala feštu (FOTO)

