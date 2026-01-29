Evo šta Relja radi u jeku skandala: Napustio stan u kojem živi sa Nikolijom i uputio se na OVO MESTO

Ekipa Paparaco lova, prethodne nedelje bila je za petama za Relji Popoviću.

Naime, kako je u poslednje vreme glavna tema u medijima priča da je Relja prevario svoju suprugu Nikoliju Jovanović sa aktulenom učesnicom Elite 9, Anitom Stanojlović, svi danima prate Relju i Nikoliju kako bi saznali da li je u njihovom braku sve u redu.

Relju je ekipa Paparco lova usnimila kada je izlazio iz svog stana u kojem živi sa Nikolijom i ćerkama, kako se uputio na aerodorm gde je otputovao na zakazan nastup,a pevač nije skidao osmeh sa lica, te se može zaključiti da je u njegovom braku sve u redu.

Autor: N.B,