AKTUELNO

Domaći

Evo šta Relja radi u jeku skandala: Napustio stan u kojem živi sa Nikolijom i uputio se na OVO MESTO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ekipa Paparaco lova, prethodne nedelje bila je za petama za Relji Popoviću.

Naime, kako je u poslednje vreme glavna tema u medijima priča da je Relja prevario svoju suprugu Nikoliju Jovanović sa aktulenom učesnicom Elite 9, Anitom Stanojlović, svi danima prate Relju i Nikoliju kako bi saznali da li je u njihovom braku sve u redu.

Foto: TV Pink Printscreen

Relju je ekipa Paparco lova usnimila kada je izlazio iz svog stana u kojem živi sa Nikolijom i ćerkama, kako se uputio na aerodorm gde je otputovao na zakazan nastup,a pevač nije skidao osmeh sa lica, te se može zaključiti da je u njegovom braku sve u redu.

Autor: N.B,

#Brak

#Nikolija

#Relja Popović

#Reper

#slike

POVEZANE VESTI

Domaći

Rekapitulacija 2025. godine: Najveći blamovi i skandali poznatih u novom Paparaco lovu od 23h na Pinku!

Domaći

Evo šta Zlata Petrović radi, dok joj je sin Jovan u Eliti: Pričalo se da je pevačica u depresiji, a sad je uhvaćena u ovom izdanju, pao i sočni poljub

Domaći

Novosadska barbika u totalno opuštenom izdanju! Pratili smo Natašu Bekvalac, evo kako izgleda njena dnevna rutina (PAPARACO)

Domaći

OD POGLEDA NA LUKSUZNU KUĆU GOCE LAZAREVIĆ ZASTAJE DAH: Važi za jednu od najskupljih na estradi, a kod pevačice u domu vlada red, rad i disciplina (FO

Domaći

U jeku skandala sa Marijom Kulić i tužbama Zola uhvaćen u centru Beograda, otkrivamo šta radi (FOTO)

Domaći

PRVI SNIMCI MILICE TODOROVIĆ I NJENOG VERENIKA: Evo u kakvom izdanju i gde su uhvaćeni (FOTO)