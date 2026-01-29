AKTUELNO

EVO KAKO IZGLEDA MILICA TODOROVIĆ TIK PRED POROĐAJ: Pevačica u šopingu sa ovom osobom (FOTO)

Ekipa emisije Paparaco lov zabeležila je ekskluzivne kadrove koji su odmah podigli veliku prašinu u javnosti. Naime, oni su usnimili pevačicu Milicu Todorović u opuštenom izdanju.

Milica koja broji sitno do porođaja je snimljena tokom šopinga u jednom beogradskom kraju, u društvu svoje sestre. U udobnoj garderobi, bez trunke šminke i sa osmehom koji ne skida sa lica, pevačica je delovala smireno i zadovoljno, dok je pažljivo birala stvari i prebirala po kesama iz prodavnica.

Prisutni su primetili da se pevačica kreće polako, sa posebnom pažnjom, dok je u jednom trenutku zastala kako bi se odmorila i proverila sadržaj torbe.

Iako Milica o svom privatnom životu u poslednje vreme govori veoma retko, poznato je da je oduvek trudila da najintimnije trenutke sačuva daleko od očiju javnosti. Upravo zato ovi kadrovi izazvali su toliku pažnju, jer pevačicu retko imamo priliku da vidimo u ovako opuštenom i porodičnom izdanju.

