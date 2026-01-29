Napravila skandal u luksuznom butiku! Melina Džinović izazvala haos u Monaku jer joj nisu dozvolili da KUPI TAŠNU, evo i zbog čega!

Drama je trajala i trajala.

Melina Galić, do prošle godine Džinović, već nedeljama je u centru skandala u elitnim krugovima Kneževine Monaka.

Prema priči izvora, bivša supruga Harisa Džinovića napravila je pravu dramu u luksuznom butiku brenda "Ermes", kad prodavačice nisu htele da joj prodaju tašnu koju je duže vreme želela.

Kako u ovom butiku važe posebna pravila za kupovinu određenih modela tašni, tačnije kvote, koje je ona premašila u 2025, Melini su objasnili da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove "birkinke".

- Melina je opsednuta tašnama "ermes", posebno modelima "birkin" i "keli", koje su najskuplje i najtraženije. Ima ih nekoliko, a poslednja u nizu bila je "keli" od kože aligatora, koju je dobila kao poklon za veridbu od svog partnera. Međutim, u "Ermesu" važe posebna pravila kada je reč o kupovini ovih modela, tzk. kvote, koje je ona prošle godine premašila. Prodavačica u butiku joj je tada ljubazno objasnila da ne može da joj izađe u susret jer im pravila kompanije to ne dozvoljavaju. Melinu je to toliko iznerviralo da je momentalno promenila raspoloženje i počela da viče. Toliko je bila glasna da je uznemirila ostale klijente koji su bili u šopingu - priča izvor sa lica mesta i nastavlja:

- Govorila je kako nije u redu da je odbiju za tašnu koju toliko želi. Pominjala je neke svoje prijateljice, kako su i one premašile kvotu, pa su dobile tašnice. Više puta je rekla da provere u sistemu njenu istoriju kupovina, da je ona verni klijent godinama i da nisu korektni. Prodavačica joj je objasnila da sve ona to zna, ali da su pravila rigorozna. Ponudila joj je neke druge modele, ali ona je želela samo "birkinku". Kad je videla da joj to ne prolazi, zahtevala je da hitno vidi menadžera. Čim se on pojavio, počela je da viče i na njega da ne želi nikakva objašnjenja. Pitala ga je da li zna ko je ona i koliko je novca ostavila kod njih u buticima i da samo želi da kupi novu tašnu kao poklon sebi za Novu godinu. Ta agonija je trajala dobrih 15 minuta. Na kraju, kad je shvatila da ništa ne pomaže, besno je napustila privatnu sobu za sastanke i otišla iz butika - zaključio je sagovornik.

Podsetimo, romantični čin veridbe Meline i njenog verenika upriličen je u jednom luksuznom restoranu u Monte Karlu pred oko 50 zvanica. Tom prilikom je dobila i tašnu od 80.000 evra.

