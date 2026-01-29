PRESEO JOJ ODMOR! Anđelu Đuričić na Tajlandu sreo Gastozov prijatelj, pa joj podneo CEO NJEGOV DOSIJE!

Sad je zvanično i konačno odlučila.

Anđela Đuričić i Gastoz nedavno su i zvanično potvrdili da su stavili tačku na svoju vezu, iako su prema tvrdnjama bliskih ljudi do poslednjeg trenutka pokušavali da prevaziđu nesuglasice. Nakon vesti o raskidu, Anđela se oglasila sa Tajlanda gde uživa sa drugaricom, međutim, nova frka je nastala upravo tamo. Kako prenose mediji, ona je tamo srela njegovog druga koji je bio sa njim dok je boravio na Tajlandu i kada je bio uhapšen i sproveden u zatvor.

Gastozov poznanik prepoznao je Anđelu i prišao joj u jednom restoranu. Predstavio se i objasnio joj da je bio blizak sa Gastozom, te da je sa njim prošao sve što mu se dešavalo jer je i on jedno vreme bio u zatvoru zbog iste stvari. Anđela nije htela da sluša o Gastozu, ali se brzo predomislila i upitala njegovog poznanika šta se stvarno desilo i zašto je Gastoz uhapšen. Anđela je znala njegovu verziju priče, ali se šokirala kada je čula neke detalje koje nije znala. Ispostavilo se da je Gastozu bivša devojka Nada stvarno dosta pomogla, kao i da su mnogi ljudi dali novac kako bi on bio pušten. Nije htela da ispriča sve što je saznala, ali je rekla da je šokirana i da bi Gastozu bilo bolje da je nikad više ne pomene kako ona ne bi iznela sve što je saznala o njegovom boravku u zatvoru i šta se tamo dešavalo.

- Bukvalno je rekla: „Sada imam ceo njegov dosije“, priča izvor blizak Đuričićevoj.

