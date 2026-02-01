Nina Badrić BILA UDATA ZA MILIONERA! Ljubav pukla posle tri godine, on odmah našao NOVU ŽENU!

Malo ko zna ove detalje iz emotivnog života popularne pevačice.

Javnosti je malo poznato da je popularna pevačica Nina Badrić bila u braku i to sa milionerom Bernardom Krasnićem.

Oni su bili u vezi 12 godina, 2003. godine su se verili u Dubrovniku, a venčanje je bilo kao iz bajke, održano pred 180 zvanica, a Nina je sijala u venčanici luksuznog brenda

Iako su samo tri godine nakon zaključenja braka govorili o razvodu, razveli su se tek 2012. godin.

- Našem smo braku dali ne jednu, nego dve šanse, ali nažalost nije išlo. Naravno da zbog toga nisam srećna, ali barem ne mogu sebi da prebacujem da nismo preduzeli sve kako bi naš brak opstao - izjavila je tada Badrićeva.

Krasnić se nakon kraha ljubavi sa pevačicom ponovo oženio, te je sada u srećnom braku sa Laticom Ivanišević.

Autor: R.L.