AKTUELNO

Domaći

Nina Badrić BILA UDATA ZA MILIONERA! Ljubav pukla posle tri godine, on odmah našao NOVU ŽENU!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Malo ko zna ove detalje iz emotivnog života popularne pevačice.

Javnosti je malo poznato da je popularna pevačica Nina Badrić bila u braku i to sa milionerom Bernardom Krasnićem.

Foto: Instagram.com

Oni su bili u vezi 12 godina, 2003. godine su se verili u Dubrovniku, a venčanje je bilo kao iz bajke, održano pred 180 zvanica, a Nina je sijala u venčanici luksuznog brenda

Iako su samo tri godine nakon zaključenja braka govorili o razvodu, razveli su se tek 2012. godin.

- Našem smo braku dali ne jednu, nego dve šanse, ali nažalost nije išlo. Naravno da zbog toga nisam srećna, ali barem ne mogu sebi da prebacujem da nismo preduzeli sve kako bi naš brak opstao - izjavila je tada Badrićeva.

Foto: Instagram.com

Krasnić se nakon kraha ljubavi sa pevačicom ponovo oženio, te je sada u srećnom braku sa Laticom Ivanišević.

Autor: R.L.

#Nina Badrić

POVEZANE VESTI

Domaći

Razvela se, vratila se u Makedoniju i udala za 13 godina mlađeg! Bivši muž Kaliopi ostao u Švajcarkoj sa njihovim sinom

Domaći

Da li ste znali sa koliko godina je Ana Bekuta promenila ime i prezime i ko ju je na to naterao?! Morala da traži dozvolu od roditelja

Domaći

Prodala sam zlato da bih preživela: Voditeljka preživela porodičnu dramu, pojavila se kod Popovića i rekla mu da ćuti

Domaći

MALO KO ZNA DA JE ZAVRŠILA TEŽAK FAKULTET! Ana Radulović važi za jednu od najlepših voditeljki, a iznenadićete se kad saznate gde je GLUMILA!

Domaći

SKRIVENE TAJNE CECINIH PESAMA: Ove stihove je napisala sama, jedna numera je sastavljena samo od njenih reči, a njegov poklon joj doneo bogatstvo

Domaći

PRVI MUŽ LEPE LUKIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA SU SE RAZVELI: Napadala me je da ću je ostaviti! Vlada Perović otkrio sve o svađama u braku, a u ovo bio umešan p