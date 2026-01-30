Od prve supruge se razveo posle tri godine, DRUGA ŽENA MU ZAVRŠILA SA KUMOM, a treća ga optužuje za s*ksualno uznemiravanje: Buran ljubavni život Ramba Amadeusa!

Kao iz filma.

Muzičar Antonije Pušić, Rambo Amadeus svojevremeno se našao u centru skandala kada ga je producentkinja Lejla Kašić optužila za seksualno uznemiravanje.

Ovaj skandal učinio je da se ponovo priča o privatnom životu slavnog muzičara. Naime, ono što je poznato iz života Antonija Pušića, kako glasi pravo ime ovog muzičara, jeste činjenica da se ženio dva puta.

Njegova prva supruga, Biljana Milojević, inače profesorka psihologije, bila je u braku sa Antonijem tri godine, a nakon razvoda, muzičar je upoznao studentkinju nemačkog jezika Karin. Venčali su se i dobili tri sina: Iliju, Petra i Marka Antonija.

I ovaj brak se završio neslavno, a par se razveo 2009, nakon više od 10 godina braka.

Poslednjih pet godina bivša žena Ramba Amadeusa živi sa beogradskim zlatarom Lazarom Žarkovićem, koji je udovac.

Njih dvoje su se poznavali pre nego što su otpočeli vezu jer Antonije i Lazar bili su dugogodišnji prijatelji, pa i kumovi.

Inače, pre nekoliko godina, u medijima se pojavila priča o muzičarevom neverstvu sa medicinskom sestrom.

