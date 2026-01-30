AKTUELNO

Domaći

Od prve supruge se razveo posle tri godine, DRUGA ŽENA MU ZAVRŠILA SA KUMOM, a treća ga optužuje za s*ksualno uznemiravanje: Buran ljubavni život Ramba Amadeusa!

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd ||

Kao iz filma.

Muzičar Antonije PušićRambo Amadeus svojevremeno se našao u centru skandala kada ga je producentkinja Lejla Kašić optužila za seksualno uznemiravanje.

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

Ovaj skandal učinio je da se ponovo priča o privatnom životu slavnog muzičara. Naime, ono što je poznato iz života Antonija Pušića, kako glasi pravo ime ovog muzičara, jeste činjenica da se ženio dva puta.

Njegova prva supruga, Biljana Milojević, inače profesorka psihologije, bila je u braku sa Antonijem tri godine, a nakon razvoda, muzičar je upoznao studentkinju nemačkog jezika Karin. Venčali su se i dobili tri sina: Iliju, Petra i Marka Antonija.

I ovaj brak se završio neslavno, a par se razveo 2009, nakon više od 10 godina braka.

Poslednjih pet godina bivša žena Ramba Amadeusa živi sa beogradskim zlatarom Lazarom Žarkovićem, koji je udovac.

Njih dvoje su se poznavali pre nego što su otpočeli vezu jer Antonije i Lazar bili su dugogodišnji prijatelji, pa i kumovi.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Inače, pre nekoliko godina, u medijima se pojavila priča o muzičarevom neverstvu sa medicinskom sestrom.

Autor: R.L.

#Rambo Amadeus

POVEZANE VESTI

Domaći

BURAN LJUBAVNI ŽIVOT RAMBA AMADEUSA: Muzičar krio od javnosti da se razveo, oženio studentkinju, a bivša mu danas živi s KUMOM

Extra

Peti brak u Hagu, ostavila ga mlađa žena, izgubio tri stana: Buran ljubavni život generala Pavkovića

Zadruga

Romantika na delu: Anđela i Gastoz se osamili na doku, pa nazdravili za svoju ljubav! (VIDEO)

Domaći

RAZVEO SE POSLE 22. GODINE BRAKA U JEKU POPULARNOSTI! Sejo Kalač otkrio razloge rastanka od supruge!

Domaći

Buran ljubavni život Gorana Ratkovića Raleta! Ana Nikolić ga prijavila za nasilje, bivša žena izbacila iz kuće, a ova pevačica ga OŠIŠALA NA SPAVANJU!

Društvo

Ženio se pet puta! Buran LJUBAVNI ŽIVOT Nebojše Pavkovića: Četvrta supruga ga ostavila dok je bio u zatvoru