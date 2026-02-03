Lepu glumicu zaveo je kad je imala 15 godina, dobili su ćerku, a onda ju je zbog ljubomore NATERAO DA SE OŠIŠA NA KRATKO! Arkan je pre Cece voleo ovu ženu koju svi znate!

Voleo je žene i žene su volele njega.

O ljubavnom životu Željka Ražnatovića Arkana mnogo toga se već zna. Tek se kraj pevačice Cece Ražnatović skrasio, a pre nje bio je sa mnogim lepoticama. Poznato je da Arkan ljubio glumicu Ljiljanu Mijatović koje će se starije generacije setiti iz filma "Beštije".

Par se, kako je kasnije glumica pričala, upoznao kada je imala samo 15 godina.

Blizu njega je stanovao i moj najbolji drug, koji je bio momak njegove sestre. Tako smo mi postali dobri drugari i nalazili bismo se često nedeljom, pošto ja tada uveče nisam smela da izlazim. Sedeli bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo delili zajedničku ljubav prema slatkišima

Voleo je poeziju, stalno me je terao da recitujem Desanku Maksimović, kao i 'Tatjanino pismo Onjeginu', što sam uvek činila. Stavljao mi je glavu na krilo i govorio da mu recitujem. Bio je romantičan i duhovit

Inače, Ljiljana i Arkan dobili su ćerku Anđelu, i to u vreme kada je Ražnatović bio u zatvoru.

Međutim, nije uvek sve bilo med i mleko. Iako su ih povezivale velike emocije, Arkan, za kojeg se nikad nije udala zvanično, bio je jako ljubomoran.

Kada joj je jedan muškarac prišao, Arkan je reagovao burno, pa ju je već sutradan naterao da se ošiša.

- Sutradan je rekao: "Znaš, Ljiljo, mnogo si upadljiva sa tom dugom plavom kosom. Vidiš da svi gledaju u tebe. Bilo bi dobro da se ošišaš.” Mislila sam da se šali, ali nije. Pozvao je nekog frizera i rekao mu: "Ajde, skrati kosu ovoj mojoj lepoj ženi da ne bude tako upadljiva". Bio je neumoljiv. Ošišao me je totalno kratko. Plakala sam i rekla mu: "Ovo je kraj, neću više sa tobom progovoriti." Odlučio je da se solidariše, pa se i sam ošišao na kratko, a tada je nosio kosu dugu do ramena - rekla je Ljiljana

Autor: R.L.