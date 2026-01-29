AKTUELNO

IPAK IMA NEKOG? Marija Mikić na pitanje o novom partneru ODGOVORILA INTIGANTNO, neće dva puta napraviti istu grešku

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Ponovo je srećna i ispunjena.

Pevačica Marija Mikić nedavno se razvela od supruga Jovana Pantića, sa kojim ima dvoje dece. Ona se sinoć pojavila na proslavi rođenja ćerke Ognjena Amidžića, gde je došla vidno raspoložena.

Novinari su Mariju pitali da li joj fali druga strana na ovakvim događajima. Njen odgovor je zaintrigirao i iznenadio sve prisutne.

- Ne fali mi, nisam usamljena, super mi je, nemam problem. Sve u pravo vreme u životu. Otkud vi znate da se nije pojavila ta "druga strana"? Naučila sam iz grešaka, ne skrivam privatan život zato što mislim da sam nešto "wow" bitna, nego zato što mi tako više prija. Trenutno ne radim ništa, a kakva ću biti nemam pojma. Deca su mi prioritet. Videćemo šta život nosi - rekla je Marija.

Autor: R.L.

