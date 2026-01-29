POLOMILA SAM SEBI PRSTE! Jeziva ispovest Ljube Pantović, majka ju je odbacivala i ponižavala: Pobegla sam od kuće, preprodavala garderobu, ostala trudna sa 16 godine!

Njena priča ledi krv u žilama.

Ljuba Pantović u životu je uvek bila borac, a to je naučila od malih nogu. Ona je nedavno ispričala svoju jezivu životnu priču, te je istakla da je njena majka Dušica najlošiji čovek kog je upoznala.

- Najlošiji čovek kog sam upoznala u životu, a upoznala sam od narkomana do ministra. Ogugla sam na bol, bolelo me je to dok sam bila mala, ali kad kao mali naučiš da te neke stvari ne bole, onda kroz život ideš drugačije... Onda me je sestra pitala: "Zašto ti to tako kažeš javno, hoćeš li da prestaneš?" Rekla sam joj da neću. Želim da dam podršku ljudima koji isto to doživljavaju, a nemaju hrabrosti da to urade. Meni je više majka bila majka moje drugarice, nego moja mama. Tih laži, poštapalica, guranja pod tepih, kod mene nema. Nikom ne savetujem ono što sam ja uradila: "Uzmi i pobegni od kuće, trudan sa 16 godina", to je ludo - rekla je Ljuba.

Ona je istakla da je i sama sebe povređivala, te da je na kraju pobegla od kuće.

- Krvnički sam se trudila, imala sam sve petice, bila sam najbolji gudač u školi, bila sam šampion, ja nikad nisam čula: "Bravo". Ja sviram na Kolarcu, a ona meni: "Pa nisi dovoljno vežbala". Ja sam na kraju sebi polomila prste da ne bih svirala, bila sam saterana u ćošak, morala sam to da uradim. I dan-danas sam prilično asocijalno stvorenje. Nisam imala sa kim da se družim; zovu te dva, tri puta, ja nikad ne mogu i onda te zaborave ljudi. Nisam dopustila da poludim, nego sam pobegla, spasla sebe, platila sam ja i cenu toga, ali nisam se rodila da budem protuva, radila sam, snalazila sam se, uvek sam zarađivala, kao klinka koja je pobegla od kuće, ja sam preprodavala garderobu i naočare da bih imala svoj dinar - ispričala je ona.

Autor: R.L.