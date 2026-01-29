Rada sprema venčanicu, a Haris pozira na EGZOTIČNIM plažama! Pevačicin bivši se oglasio iz Amerike, svi komentarišu da NIKAD BOLJE NIJE IZGLEDAO! (FOTO)

Putevi su im se razdvojili.

Veza kolega Rade Manojlović i Harisa Berkovića godinama je oduševljavala javnost, a oni su važili za jedan od najlepših i najskladnijih parova kod nas.

Ipak, veza je iznenada pukla, i svako je krenuo svojim putem. Rada je nedavno objavila da je ponovo srećna u ljubavi i da polako počinje da razmišlja o braku, dok se haris posvetio karijeri.

On je sada otišao na američku turneju, gde redovno nastupa, a fotografije sa egzotičnih destinacija oduševile su njegove praitoce. Mnogi komentarišu da nikad bolje nije izgledao, a da li se vi slažete?

Autor: R.L.