AKTUELNO

Domaći

Što sam cugao - cugao sam! Darko Lazić definitivno PRESTAO DA PIJE, a odrekao se i još jedne stvari koju je OBOŽAVAO!

Izvor: Blic.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Promenio život iz korena.

Pevač Darko Lazić odlučio je da promeni život iz korena, te se u potpunosti odrekao alkohola, ali je prestao i da vozi.

Foto: Foto: KristinaS foto studio

- Uzeo sam ličnog vozača već ima godinu dana, ali ja inače volim da vozim... ali očigledno mi ne ide to kako treba. Tako da bataljujem. Eto javno kažem, od danas imam ličnog vozača i to je to - rekao je Darko u jednoj emisiji.

On je istakao da je dao reč svojoj porodici da više alkohol za njega ne postoji, te da nema više prava na greške.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da cugnem više ne mogu, što sam cugao - cugao sam. Sad sam skroz strejt, po prvi put u životu. Dao sam reč svima, prvenstveno sebi, i mislim da je ovako najpametnije. Nije više ni lepo, ne ide, i nemam više mesta za greške. Sebi, svojoj deci, ženi, majci - to je najbitnije - naveo je Lazić.

Autor: R.L.

#Darko Lazić

POVEZANE VESTI

Domaći

PROMENIO ŽIVOT IZ KORENA! Peca osvojio drugo mesto u rijalitiju 'Farmeri', nedavno je pretučen, a sada ima NOVI POSAO - Evo čime se bavi (FOTO)

Domaći

BIVŠI VODITELJ NAPAO DEVOJKU, PA POBEGAO IZ SRBIJE! Oženio se crnkinjom u Las Vegasu, a sada zarađuje NEVEROVATNO! Evo čime se babi! (FOTO)

Domaći

INDIRA RADIĆ ZABORAVILA NA RODBINU? Meštani mesta u kojem je odrasla pevačica PROGOVORILI o svemu, a njen stric odbrusio: ''Prestao sam da je zovem, n

Domaći

BIO NA KORAK DO SMRTI! Autobus u kojem je bio Ivan Bosiljčić UMALO SLETEO U PROVALIJU! Glumcu ŽIVOT PROLETEO ISPRED OČIJU, a evo ko je spasio sve putn

Pop kultura

Evo zbog čega je Borko Radivojević zavoleo harmoniku: Otvoreno govorio o porodici, ljubavi prema muzici i trenucima koji su ga oblikovali

Domaći

Izgubila sam 80 odsto vida: Pevačica otkrila da godinama živi sa neizlečivom bolešću, muče je drhtavice, buka i jaka svetlost