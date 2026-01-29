Što sam cugao - cugao sam! Darko Lazić definitivno PRESTAO DA PIJE, a odrekao se i još jedne stvari koju je OBOŽAVAO!

Promenio život iz korena.

Pevač Darko Lazić odlučio je da promeni život iz korena, te se u potpunosti odrekao alkohola, ali je prestao i da vozi.

- Uzeo sam ličnog vozača već ima godinu dana, ali ja inače volim da vozim... ali očigledno mi ne ide to kako treba. Tako da bataljujem. Eto javno kažem, od danas imam ličnog vozača i to je to - rekao je Darko u jednoj emisiji.

On je istakao da je dao reč svojoj porodici da više alkohol za njega ne postoji, te da nema više prava na greške.

- Da cugnem više ne mogu, što sam cugao - cugao sam. Sad sam skroz strejt, po prvi put u životu. Dao sam reč svima, prvenstveno sebi, i mislim da je ovako najpametnije. Nije više ni lepo, ne ide, i nemam više mesta za greške. Sebi, svojoj deci, ženi, majci - to je najbitnije - naveo je Lazić.

Autor: R.L.