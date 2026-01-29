OD CIFRE ĆE VAM SE SLOŠITI! Evo koliku alimentaciju plaća Švajnštajger! NEREALNO!

Prosečna porodica bi od ovog novca mogla da živi mesecima.

Naša teniserka Ana Ivanović stavila je tačku na brak sa Bastijanom Švajnštajgerom, sa kojim ima troje dece. Sada je otkriveno koliku alimentaciju plaća nemački fudbalski as, a od cifre će se mnogima zavrteti u glavi.

Prema pisanju nemačkih medija, sud je reagovao ubrzano kada je alimentacija u pitanju, a sada je i poznato koliko ona iznosi. Sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj - navodi pomenuti portal.

Autor: R.L.