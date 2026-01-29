AKTUELNO

Domaći

Isplivala fotka Rade i Milana iz perioda najveće ljubavi: Njihov kolega oduševio sve

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: E-Stock/Ivan Dobričić ||

Slobodan Batjarević Cobe objavio je stare slike sa turneje u Americi kada je ekipa sa kojom se takmičio u muzičkom takmičenju imala turneju u dalekoj zemlji. Ova fotografija raznežila je sve i vratila u neka srećnija vremena.

Cobe se proslavio 2007. godine zajedno sa Radom Manojlović, Katarinom Živković, Milanom Stankovićem, Milanom Dinčićem Dinčom i Dušanom Svilarom. Nakon završetka takmičenja, ova ekipa uputila se na američku turneju, sa koje i danas pamte brojne nezaboravne uspomene.

Jedna od njih je i poseta Las Vegasu, gde su se fotografisali ispred poznatih turističkih atrakcija, uključujući i imitaciju Trijumfalne kapije.

"Provod u Las Vegasu", napisao je Cobe u opisu objave.

Osim što su na ovu fotku reagovali i oni koji su na njoj, u komentarima su se oglasile i druge koelge koje su bile oduševljene ovim prizorom.

Na fotografiji fale samo Nemanja Stevanović i Silvija Nedeljković, koji su se takođe te godine takmičili.

Autor: N.B.

#Milan Stanković

#Pevači

#Radmila Rada Manojlović

#Slobodan Cobe Batjarević

#Takmičenje

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovaj pevač je najmlađi deda na estradi: Zaradio milione i obezbedio celu porodicu

Domaći

KUPIO SAM SVAKOM DETETU STAN: Naš pevač zaradio ogroman novac, a sada pokazao kako živi u Nemačkoj

Domaći

Saša Popović mu snimio hit, a on potpuno NESTAO: Četvrto unuče je dobio u 43. godini, a evo gde je i šta radi danas!

Domaći

Cobe otkrio šta se dešava na romskim veseljima: Pre se nije o tome pričalo...

Društvo

Na mrežama isplivala fotka iz bivše Juge: Svi se naježili zbog jednog detalja, kada pogledate shvatićete i zašto

Domaći

IMA 43 GODINE I ČETVORO UNUČADI! Narod ga obožavao u Zvezdama Granda, a on odjednom nestao: Bićete šokirani kad vidite gde danas živi i čime se bavi