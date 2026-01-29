Slavlje u domu glumačkog para: Za njih je danas poseban dana, a evo zbog čega

Sloboda Mićalović je danas ponosno objavila da se sprema slavlje u njihovom domu i to dvostruko. Na današnji dan rodila je bliznakinje Veru i Milu.

Sloboda Mićalović objavila je fotografije sa naslednicama na kojima plešu u haljinama i imaju širok osmeh.

- Moje sve. 29. 01. - kratko je napisala glumica na Instagramu, a onda su krenule da se nižu čestitke sa fotografijama njenih naslednica. Inače, devojke su danas napunile 16 godina.

"Srećan rođendan devojke", "Sve najlepše", "Budite srećne", ređale su se poruke na profilu Slobode Mićalović.

Ovim povodom oglasila se i Dragana Mićalović koja je objavila njihovu fotku iz šopinga.

- Tejine, najsrećniji rođendan na svetu! Mila i Vera - stoji u njenoj objavi.

Vera Ćetković dobila je vodeću ulogu u filmu "Hajduk u Beogradu, a za Blic je otkrila da ima tremu na premijeri, ali i da jedva čeka utiske.

- Bilo je nestvarno i nezaboravno iskustvo. Nisam još uvek sigurna u to da li ću se baviti glumom.

Bilo je malo teže na setu, ali snašli smo se uz pomoć kolega. Imam tremu, ali sam sigurna i nadam se da će se svima svideti. Svi su došli da nas podrže, mama i tetke - rekla nam je Vera.

Inače, na crvenom tepihu povodom premijere filma mnogi su komentarisali da Vera liči na tetku Draganu.

Autor: N.B.