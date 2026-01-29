AKTUELNO

Domaći

Evo kako izgleda sala gde trenira Cecin sin: Veljko sve pokazao, a evo ko mu pravi društvo (FOTO)

Izvor: blic, Foto: Instagram.com ||

Veljko Ražnatović se uspešno oporavio od povrede leđa, pa već neko vreme boravi u Rusiji gde svakodnevno trenira i priprema se za meč. Sada je pokazao kako izgleda jedan njegov trening, ali i nesvakidašnje društvo.

Veljko Ražnatović legao je u ring nakon odrađenog treninga, a oko njega je šetao papagaj. On se poigrao sa njim i pokazao ko ih je čest gost u sali u kojoj vežbaju.

- Gde si oči moje, ćao lepi moj. Mili moj, što me gledaš tako? Nemoj da me 'apiš - obratio se papagaju, a onda skinuo bandažere sa ruku kako bi mogao da se poigra sa njim.

Foto: Instagram.com

Inače, u pitanju je papagaj njegovog trenera koji stalno dolazi sa njim u salu.

Foto: Instagram.com

Veljko će u Rusiji ostati najmanje godinu dana, a njega je nedavno posetila supruga Bogdana.

O tome da li će Ceca uspeti da ode kod njega, govorila je nedavno u jednom intervjuu.

- Sa svima se čujem, sa svima. Hladno je u Rusiji, ali Veljko se ne žali inače više voli zimu. Pa za sada ne planiram da idem, imam mnogo obaveza. Počinje sve iznova da se snima i Zvezde Granda i Ceca šou i moji koncerti, obavešteni ste već o tome. Tako da, za sada ne, eventualno možda mart - rekla je Ceca.

Autor: N.B.

#Cecin sin

#Svetlana Ceca Ražnatović

#Trening

#Veljko Ražnatović

POVEZANE VESTI

Domaći

VELJKO RAŽNATOVIĆ POKAZAO KO GA JE SAČEKAO NA KIPRU: Cecin sin presrećan što uživa sa NJIM (FOTO)

Domaći

Cecin sin pokazao koliko je jak: Veljko Ražnatović diže 160 kg kao od šale, pogledajte snimak koji je zapalio mreže (VIDEO)

Domaći

POZIRAO U ŠORTSU I PAPUČAMA, SVE PUCA OD MIŠIĆA: Veljko Ražnatović napustio Srbiju, a sad pokazao u kakvoj je formi (FOTO)

Domaći

EVO ZAŠTO SE POVUKAO VELJKO RAŽNATOVIĆ: Cecin sin napustio Srbiju, a sad je otkriven pravi razlog

Domaći

Naš pevač (64) se rastao od supruge na tri meseca, a sad se oglasio iz Sidneja: Evo kako provodi vreme preko okeana, sve mu je potaman (FOTO)

Domaći

SOFRONIJEVIĆ NA JEDNOJ RUCI NA DASCI U VODI, A NA RAMENU DRŽI BICIKL: Evo kako Aca izgleda bez majice, doveo telo do savršenstva (FOTO)