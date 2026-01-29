Evo kako izgleda sala gde trenira Cecin sin: Veljko sve pokazao, a evo ko mu pravi društvo (FOTO)

Veljko Ražnatović se uspešno oporavio od povrede leđa, pa već neko vreme boravi u Rusiji gde svakodnevno trenira i priprema se za meč. Sada je pokazao kako izgleda jedan njegov trening, ali i nesvakidašnje društvo.

Veljko Ražnatović legao je u ring nakon odrađenog treninga, a oko njega je šetao papagaj. On se poigrao sa njim i pokazao ko ih je čest gost u sali u kojoj vežbaju.

- Gde si oči moje, ćao lepi moj. Mili moj, što me gledaš tako? Nemoj da me 'apiš - obratio se papagaju, a onda skinuo bandažere sa ruku kako bi mogao da se poigra sa njim.

Inače, u pitanju je papagaj njegovog trenera koji stalno dolazi sa njim u salu.

Veljko će u Rusiji ostati najmanje godinu dana, a njega je nedavno posetila supruga Bogdana.

O tome da li će Ceca uspeti da ode kod njega, govorila je nedavno u jednom intervjuu.

- Sa svima se čujem, sa svima. Hladno je u Rusiji, ali Veljko se ne žali inače više voli zimu. Pa za sada ne planiram da idem, imam mnogo obaveza. Počinje sve iznova da se snima i Zvezde Granda i Ceca šou i moji koncerti, obavešteni ste već o tome. Tako da, za sada ne, eventualno možda mart - rekla je Ceca.



Autor: N.B.