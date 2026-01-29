AKTUELNO

Dali bi sve od sebe da se... Đani osolio po estradi, pa progovorio o ćerki: Imam više poštovanja od nje, nego od sinova

Radiša Trajaković Đani uvek je rado viđen gost u društvu kolega, a tokom prethodne večeri se pojavio na proslavi rođenja ćerke Ognjena Amidžića.

Đani je prilikom dolaska na proslavu rođenja ćerke Ognjena Amidžića, najpre priznao i da ne voli da se previše pojavljuje u medijima.

- Ne volim da se eksponiram. Mnogo kolega bi dalo d*pe da se pojave na televiziji - rekao je on, a na pitanje kako izdržava tempo nastupa i brojnih gostovanja, kaže:

- Uh, dve, tri čaše viskija i pun gas.

Đani je za vernu publiku pripremio i iznenađenje. Naime, on je uradio duet sa Dragomirom Despićem Desingericom.

- Dosta lepog stiže, jedan ozbiljan duet sa Desingericom, on me je pozvao, rekao: “Ja volim tebe kako pevaš”, napravio je pesmu u mom fazonu, jedva čekam da je čujete - rekao je Đani i otkrio kako je izgledala saradnja sa Despićem:

- On je mene zvao i rekao: “Bajolino moj, ti moraš da čuješ pesmu, ja se neću ljutiti ako ti se ne sviđa ta pesma, ne moraš da je snimiš”. Kad sam je čuo, meni je pesma top. Otpevao sam je za 10 minuta. Ima jedan deo teksta: “Pitaćemo kevu, kakav si na crevu”.

Foto: TV Pink Printscreen

Đani deli sreću sa voditeljem Ognjenom Amidžićem zbog dolaska naslednice, ističući da je on na svoju ćerku i te kako slab.

- Ja imam dva sina i ćerku, kad sam dobio Sofiju moju, ja sam plakao kao malo dete. Svi maštaju o sinovi, sinovu su sve na svetu, jesu sinovi. Prvo, pa muško, a ja više poštovanja imam od ćerke nego od sinova. Sinovi se poženili imaju svoje porodice, ćerka uvek: “Tata, je l treba nešto?” - kaže Đani i otkriva da je njegova ćerka Sofija dovela dečka kući na upoznavanje:

- Baš mi je drago, ima divnog dečka, volim da dođe, da vidim ko je, iz koje je familije. To je red, neće neku budalu da nađe, da mafijamo.

