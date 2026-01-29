Bila je zvezda devedesetih a onda je nestala: Povukla se iz čudnih razloga, a evo čime danas bavi

Pevačica Lidija Palurović se pojavila početkom 2000ih godina, a pesmom "Recka na zidu" napravila je pravi bum na estradi. Međutim, Lidija koja je ubrzo postala jedna od omiljenih pop pevačica, nestala je iz medija i potpuno se povukla sa javne scene.

U Beogradu je avršila Muzičku akademiju, radila je kao profesor muzike, a nju je spazio hitmejker Dragan Brajović Braja koji joj je i uradio dva albuma.

Sa prvog albumu koji je snimila izdvojile su se pesme ''Recka na zidu'', ''Nisma te birala ja'' i ''Ne kuni me'' koje i danas možete čuti na mnogim radio stanicama, a mnogi i ne znaju sa sigurnošću ko ih peva.

Na drugom albumu zapažene pesme bile su ''Ko si ti'' i ''Pitanje časti''!

Lidija je 2004.nastupala na tadašnjoj Beoviziji, a posle toga joj se gubi svaki tag.

Kako je davno rekla za medije, zasitila se estrade i nije više sebe videla u takvim okolnostima, pa se okrenula drugom zanimanju!

Sada, omiljena pop pevačica već godinama radi na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku kao profesor engleskog jezika.



Autor: N.B.