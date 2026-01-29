Izvini što kasnim... Anastasija Ražnatović se javno se obratila SVEKRVI, i to na poseban dan

Anastasija Ražnatović danas je objavila fotografiju na kojoj pozira sa majkom Nemanje Gudelja, Oliverom, a onda joj se javno izvinila što nije isto uradila ranije.

Povod za ovu objavi bio je rođendan Anastasijine svekrve, koji je bio juče. Zbog toga joj se javno izvinila što kasni sa ovakvom čestitkom.

- Srećan rođendan sa zakašnjenjem mojoj dragoj Olji. Da uvek budeš blagoslovena i zdrava, sve ostalo će doći. Volim te - napisala je ona i u objavi stavila emotikon srca.

Ovim gestom je Anastasija još jednom pokazala u kakvim je odnosima sa porodicom Gudelj, za koje često ističe da su joj velika podrška.

Anastasija Ražnatović godinama uživa u ljubavi sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom,a nedavno su njih dvoje pokazali kako se provode u kafani.

@anastasijagudelj So happy to have the healthiest marriage with the most loyal Godly man. 🥰🫂 ♬ original sound - milanmusic

Anastasija je podelila snimak na kojem ona pleše u noćnom provodu, dok je Gudelj čvrsto grli oko struka.

- Vernost i poštovanje kao jedini ekvivalent za pravu ljubav - napisala je ona u opisu snimka.



Autor: N.B.