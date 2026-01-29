AKTUELNO

Jovana Tipšin o potomstvu: Pevačica priznala da ne bi išla na vantelesnu oplodnju, a evo zbog čega

Jovana Tipšin istakla je da joj je trenutno najveća želja da se uda.

Folk pevačica, koja je velika vernica, je istakla i da će se ostvariti kao majka samo ako prirodnim putem ostane u drugom stanju.

- Da se udam za pravog muškarca, ali za muškarca! Šta to znači? Da te poštuje, da te voli i da bude pažljiv prema tebi, svaka dama to zaslužuje - rekla je folk pevačica.

Jovana je progovorila i o potomstvu.

- Ja još uvek ne znam, ja se vodim kao zdrava kod idem kod ginekologa i sve to, ali nikad ne znamo. Pa znate šta, vi možete da budete zdravi, a muškarac da krva grupa ne odgovara vašoj ili da ne ulazim u dubine. Ja kažem, ako budem ikad ostala trudna, to će biti prirodnim putem, po božjoj promisli, ali ne ja sam zahvalna Bogu i na ovom za sada - rekla je Jovana za Adria TV.

Voditeljka je upitala da li to znači da ne bi otišla na veštačku oplodnju, Jovana je to potvrdila.

- Pa, ja lično, ne znam da li bih otišla. Nemam ništa protiv, to su velike borbe, to su velike majke koje se stvarno trude i bore, ali to hormonski sve daju, ja ne znam da li bih to moga da podnesem.

Podsetimo, pevačica je nedavno prepričala i svoje nesvakidašnje iskustvo kada je, kako veruje, videla duh svoje majke.

