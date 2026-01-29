Dok je u bunilu BURNE NOĆE, ja je iznenadim... Naš folker (78) u vezi sa 43 godine mlađom: Šokirao intimnim detaljima veze

Folker Era Ojdanić izazvao je veliku pažnju javnosti kada je otkrio da je u emotivnoj vezi sa devojkom koja je od njega mlađa čak 43 godine.

Njegovo priznanje izazvalo je brojne reakcije, a pevač je u međuvremenu odlučio da podeli i neke intimnije detalje iz njihove svakodnevice.

Era Ojdanić je ispričao da u njihovom odnosu ima mnogo romantike, te da posebnu pažnju posvećuje jutarnjim ritualima. Kako kaže, trudi se da bude pravi domaćin, pa svojoj izabranici svakog jutra sa ljubavlju priprema kafu, čime započinju dan.

- Kako da ne. Dok je u bunilu burne noći, ja je iznenadim čistim domaćim medom, hladnom vodicom, kaficom i kažem ‘Maco moja, budi se’, a ona kao ‘Šta ti je, bre?’. A ja joj kažem ‘Vidiš ko te gleda, budalo jedna, je l’ si normalna?’. I ona onako raščupana, znaš ono… – počeo je da obašnjava i dodao da se sva lepota žene vidi ujutru nakon burne noći.

– Ja obožavam ženu kad je prirodno raščupana ujutru. Svaki šarm i lepotu vidiš ujutru kad je probudiš. I kad je vidiš onako čupavu, neočešljanu, još ako je bilo ljubavno ludilo, i bez šminke, ma žena izgleda top - istakao je Era.

"Čitao sam o Lazi i njegovoj devojci"

- Čitao sam o Lazi i njegovoj devojci, portali su brujali o tome! Nemam ništa protiv, mogu samo ovakve stvari da podržim. On i ja smo kao braća, jurimo 50 godina mlađe žene! Prave smo konjine u punoj snazi, ali u tome nema ništa loše! Tretiramo žene kao malo vode na dlanu, tako da s nama nikad nema problema. Mladi klinci treba samo da uče od nas - rekao je pevač za "Republiku".

Bio intiman sa muškarcem

Era Ojdanić bez problema u javnosti priznao da je bio intiman sa muškarcem, ali kako tvrdi ipak više voli te stvari da radi sa ženama.

On je jednom prilikom istakao da je bio znatiželjan i kada mu se ukazala prilika hteo je da proba i takav vid odnosa.

- Okusio sam i intimne odnose sa muškarcima, ali više mi se sviđa sa ženama - rekao je Era svojevremeno za domaće medije.

Autor: Pink.rs