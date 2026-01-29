AKTUELNO

NA PAR MESTA SE JAVILO KRVARENJE! Naša pevačica objavila sliku svog spaljenog lica, sva u crvenilu: Ovo boli, naježićete se (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram Printscreen ||

Pevačica Zorica Erić poznata je po britkom jeziku i često svojim izjavama izaziva burne reakcije javnosti. O privatnom životu govori otvoreno, a transparentna je i kada je u pitanju nega te je tako sada otkrila na koje tretmane ide kako bi očuvala izgled.

Zorica je na mrežama podelila fotografiju nakon tretmana gde je pokazala crvenilo na licu.

- Jutro nakon CO2 lasera. Do sada najintenzivniji tretman. Na par mesta javilo krvarenje,što je potpuno normalna pojava. Izgleda užasno i bolno, ali će rezultat biti vrhunski- objasnila je pevačica.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Zorica je priznala da je svojevremeno bila u kandžama poroka.

- Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života - rekla je ona tada.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

