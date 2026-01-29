ČEDIN DRUG BIO OŽENJEN RUSKINJOM: Evo kako je Kos ljubio bivšu ženu, fotografije govore više od hiljadu reči (FOTO)

Pre nego što je Aleksandar Kos, blizak prijatelj Čedomira Jovanovića, dospeo u žižu interesovanja domaćih medija, njegov privatni život bio je gotovo u potpunosti nepoznat javnosti.

Malo ko je znao da je Kos u tom periodu bio oženjen Ruskinjom, s kojom je delio jednu romantičnu i filmsku ljubavnu priču.

Zaljubili se na prvi pogled

Kurir je došao u posed ekskluzivnog snimka nastalog u crkvi, na kojem se vidi trenutak kada je Kos zaprosio tadašnju izabranicu. Na fotografijama i snimcima jasno se može primetiti koliko su njih dvoje bili zaljubljeni osmesi nisu silazili s njihovih lica, a emocije su bile više nego očigledne.

Bogata biografija

Njihova ljubavna priča započela je daleko od Srbije, u Nemačkoj, gde su se upoznali tokom višemesečne edukacije. Ona je tada boravila u toj zemlji u sklopu međunarodnog programa zajedno s grupom školaraca iz Rusije. Kao nastavnica nemačkog jezika u jednoj uglednoj obrazovnoj ustanovi u Moskvi, bila je deo kampa namenjenog usavršavanju mladih i razmeni znanja među učesnicima iz različitih zemalja.

Upravo je taj boravak u inostranstvu, kako tvrde izvori bliski bivšem paru, u potpunosti promenio tok njenog života. Susret sa Kosom prerastao je u snažnu emotivnu vezu, koja se nastavila i nakon završetka programa. Veza na daljinu ubrzo je krunisana brakom, a njih dvoje su u tom periodu važili za skladan i posvećen par.Iako su kasnije krenuli različitim putevima, priča o njihovoj ljubavi i danas budi interesovanje javnosti, posebno nakon što je Aleksandar Kos postao učestalija tema medijskih napisa.

Autor: M.K.