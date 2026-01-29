Naša ćerkica je preminula u našim rukama: Influenserka saopštila bolne vesti (FOTO)

Srceparajuću ispovest podelila je influenserka i majka Erin Oudšorn, koja je otkrila da je njena šestogodišnja ćerka Luela „Lulu“ Oudšorn preminula u njenim rukama, nakon višegodišnje borbe sa retkim i teškim zdravstvenim stanjem.

Erin je godinama dokumentovala Lulinu borbu sa Vestovim sindromom, retkim oblikom epilepsije, pred više od 24.000 pratilaca na Instagramu. Vest o smrti ćerke objavila je zajedno sa suprugom Dejvom, u potresnoj objavi u sredu.

„Sa najtežim, potpuno slomljenim srcem delimo da je naša voljena Lulu juče mirno preminula u našim rukama, okružena porodicom i neizmernom ljubavlju“, napisala je Erin.

„Dejv i ja smo potpuno slomljeni. Ne postoje reči koje mogu da opišu našu bol. Naša devojčica je otišla.“

Meseci tišine i teške bolesti

Ova objava usledila je nakon višemesečne tišine na profilu, gde je Erin ranije pisala da je Lulu obolela od upale pluća i da je mesecima bila u veoma teškom stanju.„Tokom većeg dela ove godine Lulu je bila ozbiljno bolesna, imala je jak kašalj, ekstremni umor, slab apetit i temperature preko 39 stepeni. Zbog toga je propuštala nedelje škole i ključne terapije koje su joj pomagale da zadrži stečene veštine“, navela je majka.Instagram profil „Little Lulu Love“, koji su Erin i Lulu vodile zajedno, dotakao je živote hiljada ljudi širom sveta pre ove tragične vesti.

Poruke saučešća preplavile su mreže, uključujući i emotivnu poruku fondacije Tiny Hearts Foundation, koja je saopštila da je „duboko slomljena“ ovom vešću.„Pratili smo Lulino putovanje i gledali kako se borite za nju svim srcem. Čak i usred sopstvene boli, delili ste njenu priču kako biste pomogli drugim porodicama zahvaljujući toj velikodušnosti, mnoga deca su ranije dijagnostikovana, a životi su promenjeni. Ne postoje reči.“

Dijagnoza sa samo 11 nedelja

Lulu je dijagnostikovan Vestov sindrom kada je imala samo 11 nedelja. Bolest nema leka i izaziva teška razvojna kašnjenja. U pojedinim periodima, Lulu je imala i do 250 epileptičnih napada dnevno, a nije mogla samostalno da govori, hoda niti stoji.

Nasleđe koje ostaje

Godine 2023. Erin je pokrenula Lulu Love projekat, kroz koji je za samo dve godine prikupljeno gotovo pola miliona dolara za organizaciju Epilepsy Action Australia. Mala Lulu postala je jedan od najprepoznatljivijih glasova u borbi za svest o dečjoj epilepsiji.

