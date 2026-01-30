NA STOLU SRPSKI PASOŠ, TORBA KOJA KOŠTA DO 4.500 EVRA I KNJIGA: Dok svi bruje o ogromnoj alimentaciji, Ana Ivanović pokazala šta se kod nje dešava (FOTO)

Ana Ivanović oglasila se na društvenim mrežama u trenutku kada se u javnosti govori o alimentaciji i sudskoj odluci prema kojoj je određeno da mesečna alimentacija iznosi čak 15.000 evra po detetu, što na godišnjem nivou premašuje pola miliona evra.

Bivša teniserka Ana Ivanović ponovo je sada privukla pažnju javnosti jednostavnom objavom na Instagramu.

Na storiju je podelila fotografiju na kojoj se vide knjiga, pasoš Republike Srbije, avionska karta, naočare za sunce i slušalice, ali i skupocena torba u bordo nijansi.

Prema izgledu i prepoznatljivom minimalističkom dizajnu sa zlatnom kopčom, reč je, sudeći po svemu, o luksuznoj torbi poznatog brenda Celine čija se cena, u zavisnosti od veličine i kolekcije, kreće između 3.500 i 4.500 evra.

Iako nije otkrila destinaciju, nema sumnje da Anu čeka jedno lepo putovanje, a mnogi su sigurni da ćemo uskoro saznati gde je uputila korake.

Otkriveno koliku alimentaciju dobija Ana Ivanović

Ana Ivanović prošle godine je na Majorci pokrenula brakorazvodnu parnicu, posle devet godina zajedničkog života sa Bastijanom, a istovremeno je podnela i zahtev za alimentaciju.

Kako se navodi, bivši supružnici ne žele čak ni da se susretnu u sudnici, zbog čega su preko svojih advokata zatražili da se postupak što pre okonča.Prema pisanju nemačkih medija, sud je reagovao ubrzano kada je alimentacija u pitanju, a sada je i poznato koliko ona iznosi. Sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Autor: M.K.