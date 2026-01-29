SAMO JOŠ VODU U KOLENIMA NEMAM! Oglasila se trudna Edita Aradinović: Evo kako provodi dane u drugom stanju i kako izgleda (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović oglasila se na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda njena svakodnevica tokom trudnoće. Edita je objavila fotografije na kojima je vidimo u elegantnoj braon kombinaciji, šik obučenu dok izlazi iz automobila, a potom i tokom šetnje gradom.

Iako u drugom stanju, pevačica ne odustaje od prepoznatljivog stila, te je i ovog puta privukla pažnju izgledom, ali i iskrenim komentarom koji je nasmejao njene pratioce.

- Nema šta nemam, samo još vodu u kolenima nemam - napisala je Edita uz objavu, aludirajući na sve trudničke tegobe sa kojima se susreće.

Njena objava izazvala je brojne reakcije i poruke podrške, a fanovi su istakli da Edita i u trudnoći zrači samopouzdanjem i dobrim raspoloženjem.

"Još nije trenutak da se radujem, dok ne saznam da je sve u redu sa bebom"

Podsetimo, u izjavi za medije naglasila da još uvek ne želi da se previše raduje dok ne bude sigurna da je sve u redu.Ona tvrdi da tek treba da obavi dodatne preglede, pa da je najbolje tek tada da priča o detaljima.

- Da, trudna sam, samo još nije trenutak da se radujem, dok ne saznam da je sve u redu sa bebom. Zbog toga ne bih ulazila u detalje, nadam se da će sve biti dobro, pa da možemo lepo da pričamo o tome - izjavila je Edita.

