RAZVELA SE OD FUDBALERA, PA SREĆU PRONAŠLA SA DRUGIM! Poznatu Srpkinju muž tretira kao kraljicu: Pokazala šta joj kupuje svaki dan (FOTO)

Pevačica Danijela Karić godinama je u skladnom braku sa plesačem Ivanom Mileusnićem, a sada je otkrila detalj iz njihovog odnosa. Ona se pohvalila na mrežama i otkrila da je suprug stalno iznenađuje.

Danijela je slikala ružu koju je dobila od muža i istakla da je on i nakon toliko godina braka svakodnevno iznenađuje.

- Bez povoda. Svaki dan. Ovo može samo on - napisala je ona.

Bila u braku sa fudbalerom

Podsetimo, Danijela iza sebe ima brak sa fudbalerom, a o razvodu od Nikole Martaća je govorila.

- Trudim se da ovaj pristup i ja i deca, i svi oko mene, prihvate kao nešto normalno. To stvarno nije tragedija, kada bi se ljudi osvrnuli i videli šta je stvarno tragedija i tuga, ovo bi bilo totalno nevažno. Ja sam srećna - poručila je pevačica tada.

Ona se od fudbalera razvela nakon devet godina braka, a 2019. godine se udala za Ivana Mileusnića. Danijelina deca iz prvog braka žive sa njima u luksuznom porodičnom domu, a pevačica je svojevremeno govorila o otme kako se Ivan slaže sa njima.

- Ivan je kao prijatelj sa njima, nije u ulozi oca, kao što ni ne treba da bude, oni imaju svog oca i on je divan prema njima. Tako da je sve kako treba, a i u korektnim odnosima sam sa ocem svoje dece - rekla je svojevremeno.

Autor: M.K.