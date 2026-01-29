AKTUELNO

SIN DARKA LAZIĆA NA ZVEZDINOJ UTAKMICI! Mali Aleksej na glavi nosi crveno-belu kapu, a mama Marina stavila šal oko vrata: Ovako uživaju na tribinama (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Sin pevača Darka Lazića, mali Aleksej, pojavio se na fudbalskoj utakmici Crvene zvezde u društvu majke Marine Gagić. Njihov dolazak na stadion nije prošao nezapaženo, a prizor je raznežio mnoge prisutne.

Aleksej je ponosno nosio crveno-belu kapu, dok je Marina oko vrata imala šal u bojama omiljenog kluba, jasno pokazujući za koga navijaju.Majka i sin uživali su u atmosferi na tribinama i sa pažnjom pratili dešavanja na terenu.

Medalja za sina Darka Lazića

Mali Aleksej dobio je diplomu i medalju za osvojeno prvo mesto na memorijalnoj biciklijadi.Mališan je pozirao sa medaljom oko vrata dok je u rukama držao diplomu, a ponosna mama je sve objavila na mrežama i nema sumnje da je bila presrećna zbog uspeha sina.

Foto: Instagram.com

Sa Darkom se smuvala kad je imala 19 godina

Podsetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je uplovila u vezu sa Darkom Lazićem, sa kojim je dobila sina. Njih dvoje su se verili, ali je ubrzo pukla tikva pa su se rastali.

Naime, Darko Lazić je iz odnosa sa pevačicom Anom Sević dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina Alekseja, dok iz braka sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.

Autor: M.K.

