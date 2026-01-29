ZA NEKIMA SE JOŠ TRAGA! Ognjen Amidžić se oglasio posle burne noći i proslave rođenja ćerkice: Nadam se da ste bezbedno stigli... (FOTO)

Supruga Ognjena Amidžića, Mina, porodila se pre par dana i na svet donela devojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Lola.

Ognjenu je ovo treće dete dok je Mini drugo dete, a sa voditeljem ima i sina Peruna. Sinoć je povodom rođenja ćerkice bilo upriličeno veliko slavlje, a Ognjen je sada objavio na storiju poruku, te se ujedno zahvalio pratiocima na čestitkama:

- Hvala svima koji ste sinoć bili. Nadam se da ste bezbedno stigli kućama, mada čujem da se za ponekima još traga. Ne stižem na sve da odgovorim. Hvala i svima na čestitkama. U svakom slučaju, nek nas sreća prati i hvalaaa - napisao je Ognjen.

"Hvala vam na brizi"

Ognjen Amidžić oglasio se na mrežama nakon što su se pojavile vesti o njegovom narušenom zdravstvenom stanju. On je otkrio zbog čega nije otišao po Minu i ćerkicu u porodilište.

– Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum – napisao je Ognjen Amidžić.

