AKTUELNO

Domaći

ZA NEKIMA SE JOŠ TRAGA! Ognjen Amidžić se oglasio posle burne noći i proslave rođenja ćerkice: Nadam se da ste bezbedno stigli... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Supruga Ognjena Amidžića, Mina, porodila se pre par dana i na svet donela devojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Lola.

Ognjenu je ovo treće dete dok je Mini drugo dete, a sa voditeljem ima i sina Peruna. Sinoć je povodom rođenja ćerkice bilo upriličeno veliko slavlje, a Ognjen je sada objavio na storiju poruku, te se ujedno zahvalio pratiocima na čestitkama:

- Hvala svima koji ste sinoć bili. Nadam se da ste bezbedno stigli kućama, mada čujem da se za ponekima još traga. Ne stižem na sve da odgovorim. Hvala i svima na čestitkama. U svakom slučaju, nek nas sreća prati i hvalaaa - napisao je Ognjen.

Foto: Instagram.com

"Hvala vam na brizi"

Ognjen Amidžić oglasio se na mrežama nakon što su se pojavile vesti o njegovom narušenom zdravstvenom stanju. On je otkrio zbog čega nije otišao po Minu i ćerkicu u porodilište.

– Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum – napisao je Ognjen Amidžić.

Autor: M.K.

#Ognjen Amidžić

#Proslava

#voditelj

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

OVAKO JE MINA IZGLEDALA PRED SAM POROĐAJ! Objavila fotku iz stana pre odlaska u bolnicu, a ovom izjavom je nasmejala sve!

Domaći

Da se istopiš: Kaća objavila snimak iz porodičnog doma, ona i Darko za ćerku napravili pravu bajku, a evo uz koju pesmu uspavljuju naslednicu (FOTO+VI

Domaći

NAŠ POZNATI PEVAČ DOBIO OSMO DETE: Ćerki dao ime snažnog značenja

Domaći

Katarina Lazić se do porođaja ugojila samo tri kilograma: Darkova žena pokazala kakvu liniju ima, mnogi kažu da izgleda kao avion (FOTO)

Domaći

PORODILA SE PRE MESEC DANA, A IZGLEDA BOLJE NEGO IKAD! Mina Naumović pokazala koliko joj majčinstvo prija, pa objavila selfi od kojeg zastaje dah! (FO

Domaći

Katarina Lazić otkrila Darkovu tajnu! Bez njega nije mogla da donese KONAČNU ODLUKU o ćerki, evo o čemu se radi