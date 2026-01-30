BILO JE MATERIJALNOG ISKORIŠĆAVANJA, BOLELA ME JE NEZAHVALNOST: Melina Džinović uživa sa bogatim verenikom, a evo kako je Haris govorio o njihovom braku (FOTO)

Modna kreatorka Melina Džinović uslikana je na reviji u Parizu sa novim verenikom, biznismenom (70) iz Engleske. Ona se povodom razvoda od Harisa Džinovića još uvek nije oglašavala, a pevač nije krio razočarenje u nju.

Haris Džinović je tada optužio Melinu da ga je materijalno iskorišćavala.

- Bilo je tu iskorišćavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god hoćete. Nezahvalnost me je najviše bolela. Ako neko misli da je zahvalnost samo da kaže: "Hvala ti, ljubavi"... To moraš i da pokažeš nekim delima. Ne mora sad u ekvivalentu, ako košta tašna 5.000, da sada ona meni vrati poklonom u vrednosti od 5.000. Možemo i kafu da popijemo, da kažeš ja ću platiti, to je sasvim dovoljno. Međutim, nije se to dešavalo i tu sam onako baš bio vrlo iznenađen - rekao je on tada.

Haris o Melininom novom vereniku

Haris Džinović oglasio se za "Blic" i otkrio da li je video ekskluzivne fotografije njegove bivše supruge sa bogatim biznismenom (70) koji ju je verio.

- Nisam upućen, niti me zanima ništa po tom pitanju. Ne želim da komentarišem - rekao je kratko Haris za "Blic".

Autor: M.K.