SMRŠALA NAKON OPERACIJE! Aleksandra Mladenović imala hitnu intervenciju, još se oporavlja: Podelila sliku u kombinezonu i otkrila koliko je kilograma izgubila (FOTO)

Pevačica Aleksandra Mladenović nedavno je imala hitnu operaciju krajnika. Ona nakon intervencije nije mogla normalno da jede što je rezultiralo gubitkom kilograma.

Aleksandra Mladenović je podelila fotografiju iz svog doma gde je pozirala u uskom kombinezonu koji je pokazao savršeno njenu figuru, a u opisu je napisala "-3kg".

"Oporavak teče odlično"

Podsetimo, Aleksandra se za "Blic" oglasila nakon operacije.

- Hvala puno što brinete, operacija krajnika je prošla u najboljem redu. Malo sam pod bolom što je i očekivano, oporavak teče odlično. Bila sam u rukama odličnog medicinskog tima, uz mene su svi moji najmiliji i iskreno, odmaram po ceo dan. Nisam otkazivala nastupe i nemam nameru da ih otkazujem, jer sam planski napravila pauzu posle praznika kako bih rešila ovaj zdravstveni problem. Uskoro se vraćam i jedva čekam da zapevam svojoj publici - rekla je pevačica.

Autor: M.K.