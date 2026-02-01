ROZE GARNITURA, LALE NA STOLU I OGROMNA BIBLIOTEKA... Jelisaveta Orašanin se pohvalila kako je sredila dom: Kao iz modnih magazina! (FOTO)

Glumica Jelisaveta Orašanin proteklih dana posvetila se uređenju porodičnog doma, a krajnji rezultat izgleda kao da je izašao pravo sa stranica magazina posvećenih enterijeru.

Jelisaveta je za dnevni boravak odabrala roze sofu, veliki stakleni sto ispunjen popularnim „table book“ knjigama.

Cveće je takođe neizostavni detalj, a sudeći po odabiru Jelisaveta obožava lale. Posebnu pažnju, Jelisaveta je uložila u sređivanje kućne biblioteke, bogate njenim omiljenim naslovima.

Takođe je i zavese odabrala sa posebnom pažnjom, te je dnevni boravak Jelisavete Orašanin sada preslatki kutak uređen po poslednjoj modi.

Proslavila rođendan sa mamom

Glumica je 13. novembra proslavila rođendan, ali ovaj datum ima posebno značenje u njenoj porodici, jer je istog dana rođena i njena majka, koja je napunila 69 godina.Jelisaveta je na Instagramu podelila fotografiju prelepe torte napravljene specijalno za njih dve, na kojoj su bile njihove slike iz detinjstva i brojevi godina koje su napunile juče 13. novembra.

Objava je raznežila pratioce, koji su u komentarima čestitali i majci i ćerki, uz poruke da su pravi primer porodične ljubavi i bliskosti.Osim toga, Jelisaveta je pozirala u liftu sa ogromnim buketom cveća, a od koga ga je dobila nije poznato.

Autor: M.K.