AKTUELNO

Domaći

ROZE GARNITURA, LALE NA STOLU I OGROMNA BIBLIOTEKA... Jelisaveta Orašanin se pohvalila kako je sredila dom: Kao iz modnih magazina! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Glumica Jelisaveta Orašanin proteklih dana posvetila se uređenju porodičnog doma, a krajnji rezultat izgleda kao da je izašao pravo sa stranica magazina posvećenih enterijeru.

Jelisaveta je za dnevni boravak odabrala roze sofu, veliki stakleni sto ispunjen popularnim „table book“ knjigama.

Cveće je takođe neizostavni detalj, a sudeći po odabiru Jelisaveta obožava lale. Posebnu pažnju, Jelisaveta je uložila u sređivanje kućne biblioteke, bogate njenim omiljenim naslovima.

Foto: Instagram.com

Takođe je i zavese odabrala sa posebnom pažnjom, te je dnevni boravak Jelisavete Orašanin sada preslatki kutak uređen po poslednjoj modi.

Proslavila rođendan sa mamom

Glumica je 13. novembra proslavila rođendan, ali ovaj datum ima posebno značenje u njenoj porodici, jer je istog dana rođena i njena majka, koja je napunila 69 godina.Jelisaveta je na Instagramu podelila fotografiju prelepe torte napravljene specijalno za njih dve, na kojoj su bile njihove slike iz detinjstva i brojevi godina koje su napunile juče 13. novembra.

Foto: Instagram.com

Objava je raznežila pratioce, koji su u komentarima čestitali i majci i ćerki, uz poruke da su pravi primer porodične ljubavi i bliskosti.Osim toga, Jelisaveta je pozirala u liftu sa ogromnim buketom cveća, a od koga ga je dobila nije poznato.

Autor: M.K.

#Biblioteka

#Dom

#Jelisaveta Orašanin

#glumica

#modni magazin

#sredila

POVEZANE VESTI

Domaći

SVE OVO PO ČETIRI PUTA! Jelisaveta Orašanin se dobro preznojava u teretani: Podelila CELU SVOJU RUTINU iz teretane, zbog nje izgleda kao avion! (FOTO)

Domaći

KAO DA SAM U DVADESETIM! Jelisaveta Orašanin se snima u cik zore i pokazuje kako UŽIVA NA MASAŽI, evo koliko glumica zapravo ima godina (FOTO)

Domaći

KRAĆE NE MOŽE! Jelisaveta Orašanin objavila vrele slike iz Španije: Silikoni u prvom planu, čipka i crna svila (FOTO)

Domaći

Kida kako izgleda: Trbušnjaci i izvajano telo Jelisaveta Orašanin ostavljaju bez daha, evo kako je sredila linijhu nakon dva porođaja

Domaći

U JEKU SKANDALA OKO RAZVODA, OGLASILA SE Jelisaveta Orašanin! Glumica jednim gestom svima otkrila šta se dešava u njenom životu!

Domaći

U JEKU SKANDALA, SPAKOVALA KOFERE! Dok svi pričaju o raskidu nje i Teodosića, Jelisaveta Orašanin pobegla iz Beograda! (FOTO)