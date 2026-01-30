Pevačica Nina Badrić još jednom je pokazala da godine za nju predstavljaju samo broj. Na slici koju je podelila na društvenim mrežama, Nina je pozirala usred restorana, obučena u belu, dugu svilenu haljinu sa detaljima od čipke na dekolteu.
Elegantno izdanje i pevačicina lepota privukli su pažnju njenih pratilaca, koji nisu krili oduševljenje izgledom. Komentari su se nizali jedan za drugim, a mnogi su istakli da je teško poverovati da pevačica ima 53 godine. Nina je još jednom dokazala da stil, harizma i samopouzdanje ne blede s godinama, već dolaze do punog izražaja.
Nina je već neko vreme vegan
Podsetimo, Nina je već neko vreme vegan, a sada je otkrila da joj snaga ne nedostaje iako gubi kilograme.
- Snaga mi se udvostručila. Osećam se odlično, poletno, vedro, snažno. Svima preporučujem zdravu prehranu koja diže imunitet, a samim tim i kilogrami se tope - rekla je Nina koja je u prethodnom periodu imala naporan tempo.
- Radila sam na novim pesmama paralelno sa koncertima, kojih je zaista bilo mnogo, ali moj trenutni prioritet su nove pesme i znatiželja kako će ih publika prihvatiti. Uskoro se družimo u centru “Sava”, 20. i 21. februara, na posebnim koncertima, uz pratnju akustičnog orkestra.
Autor: M.K.