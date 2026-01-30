AKTUELNO

NIKO NE MOŽE DA VERUJE KOLIKO NINA BADRIĆ IMA GODINA! Pevačica pozirala usred restorana u beloj svilenoj haljini sa čipkom, ostavila sve bez daha (FOTO)

Pevačica Nina Badrić još jednom je pokazala da godine za nju predstavljaju samo broj. Na slici koju je podelila na društvenim mrežama, Nina je pozirala usred restorana, obučena u belu, dugu svilenu haljinu sa detaljima od čipke na dekolteu.

Elegantno izdanje i pevačicina lepota privukli su pažnju njenih pratilaca, koji nisu krili oduševljenje izgledom. Komentari su se nizali jedan za drugim, a mnogi su istakli da je teško poverovati da pevačica ima 53 godine. Nina je još jednom dokazala da stil, harizma i samopouzdanje ne blede s godinama, već dolaze do punog izražaja.

Nina je već neko vreme vegan

Podsetimo, Nina je već neko vreme vegan, a sada je otkrila da joj snaga ne nedostaje iako gubi kilograme.

- Snaga mi se udvostručila. Osećam se odlično, poletno, vedro, snažno. Svima preporučujem zdravu prehranu koja diže imunitet, a samim tim i kilogrami se tope - rekla je Nina koja je u prethodnom periodu imala naporan tempo.

- Radila sam na novim pesmama paralelno sa koncertima, kojih je zaista bilo mnogo, ali moj trenutni prioritet su nove pesme i znatiželja kako će ih publika prihvatiti. Uskoro se družimo u centru “Sava”, 20. i 21. februara, na posebnim koncertima, uz pratnju akustičnog orkestra.

