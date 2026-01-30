AKTUELNO

PONOVO NAPADNUT VUJADIN SAVIĆ! U trenutku incidenta bio sa Mirkom, ovo su svi detalji drame!

||

Ovo nije prvi put da su na njega fizički nasrnuli na javnom mestu.

Vujadin Savić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, i dalje se suočava s posledicama skandala koji je izbio u septembru prošle godine, kad je prijavio transrodnu osobu A. K. za ucenjivanje. Iako je od tog slučaja prošlo nekoliko meseci, čini se da neprijatnosti za sportistu nisu prestale.

Kako saznaju novinari emisije "Ekskluzivno", Savić je nedavno fizički napadnut ispred teretane na Konjarniku, u kojoj redovno trenira.

Prema navodima izvora bliskih istrazi, incident se dogodio u večernjim satima, kad mu je prišao zasad nepoznati muškarac i bez povoda ga udario.

- Vujadin je napadnut ispred teretane na Konjarniku. Prišao mu je nepoznati muškarac i fizički ga napao. Nakon incidenta, Savić je zajedno sa suprugom Mirkom Vasiljević otišao u policiju kako bi dao izjavu i prijavio događaj. Tom prilikom izuzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini objekta - navode iz emisije "Ekskluzivno".

Prema nezvaničnim informacijama, Savić u napadu nije zadobio teže telesne povrede.Istraga će utvrditi sve okolnosti.

Autor: R.L.

