Uhvatio ju je za ruku i smirivao da ne pravi scene... Melina Džinović u dramu oko skupocene tašnice umešala bogatog verenika, HAOS U MONAKU se nastavlja!

Rešila je da dođe do svoje tašnice po svaku cenu.

Melina Galić, nekada Džinović, postala je tema broj jedan u domaćim medijima zbog veoma interesantnih dešavanja na njenom privatnom planu. Nakon razvoda od Harisa Džinovića, znatiželja o njenom ljubavnom životu neprestano raste u javnosti.

Naime, pojedini mediji su objavili da Melina sada ima bogatog verenika, koji ne štedi na njenim poklonima, pa je ona tako pre nekoliko dana napravila dramu u Monaku u jednom ekskluzivnom butiku kada joj nisu dozvolili da pazari tašnu koju je poželela.

Ipak, bivša supruga Harisa Džinovića je posle nekoliko dana od skandala u "Ermesovom" butiku u Monte Karlu uspela da dođe do željene tašne. Do tog cilja joj je svojim vezama pomogao niko drugi do njen bogati verenik.

- Melina nije mogla da se pomiri s činjenicom da ne može da dođe do svoje "ermes" tašnice. Odmah se požalila svom vereniku i objasnila šta joj se desilo u butiku. Tražila je od njega da potegne sve svoje veze kako bi mogla da kupi torbu. On joj je obećao da će uraditi sve što je u njegovoj moći i da ne treba da se nervira. Posle nekoliko dana su, ruku podruku, zajedno otišli u butik. Njen partner je tada ljubazno zamolio zaposlene da pozovu menadžera kako bi on porazgovarao s njim. Melina je sve vreme ćutala i nije se mešala, ali nije joj bilo nimalo prijatno zbog svega. Kad je shvatio kako stvari funkcionišu, zatražio je da mu pokažu najskuplje stvari u butiku - priča izvor i dodaje:

- Počela je da govori kako su ispali veoma nekorektni prema njoj. Njenom partneru je bilo baš neprijatno. Uhvatio ju je za ruku i smirivao da ne pravi scene. Rekao joj je da su rešili problem i da nema potrebe da blamira i sebe i njega kad je sve gotovo. Uspešnu kupovinu su proslavili ručkom u obližnjem luksuznom restoranu. Sutradan se Melina sama vratila u butik i partneru kupila novčanik u znak zahvalnosti što joj je obezbedio toliko željenu tašnu. Od tada se ne odvaja od nje. Novčanik košta oko 1.000 evra, a samo tašna oko 10.000, pa vi računajte - zaključio je izvor upoznat u ovaj skandal.

Autor: R.L.