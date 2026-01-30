Snajka joj uputila NAJNEŽNIJE REČI: Evo kako je Anastasija Ražnatović čestitala rođendan svojoj svekrvi Oliveri! (FOTO)

Ona je stub familije.

Porodica Gudelj postala je poznata široj javnosti kada se Anastasija Ražnatović, ćerka Cece Ražnatović, udala za fudbalera Nemanju Gudelja, a tada se javnost mnogo više zainteresovala za ovu familiju.

Oni već godinama važe za primer složnosti, bliskosti i poštovanja pravih porodičnih vrednosti. Njihova tradicija da sa posebnom pažnjom obeležavaju važne datume još jednom je potvrđena povodom rođendana Olivere Gudelj, žene koja važi za stub i srce ove porodice.

Rođendan je protekao u znaku ljubavi, pažnje i iznenađenja koje su joj priredili oni najbliži: suprug Nebojša, sin Nemanja, snaja Anastasija, kao i mlađi naslednici Dragiša i Vanja.

- U mom životu postoji put koji nikada ne bih menjao. To je put koji sam izabrao s tobom. Put braka, porodice i istine. Put na kojem se stoji jedno uz drugo, bez mnogo reči, ali sa jasnim ciljem. Put na kojem dela govore više od reči, jer gde su dela, tu je i istina. A gde je istina, tu je mir. Gde je mir, tu su sloboda i ona prava, iskrena ljubav koja traje i opstaje. Hvala ti što sve ove godine zajedno gradimo ono što vredi, ono što ostaje iza nas. Idemo dalje istim putem, sigurni i složni. Srećan rođendan - reči su koje je Nebojša uputio supruzi.

Rođendan je svekrvi čestitala i Anastasija i to veoma simboličnom porukom.

Autor: R.L.