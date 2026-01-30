Žena mu pobegla sa drugom, kolege ga prozivaju da je 'cicija', a on digao sidro i napustio zemlju! Na ovoj egzotičnoj destinaciji je Darko Filipović pronašao spas! (FOTO)

Restart!

Pevač Darko Filipović poslednjih meseci se po medijima pojavljuje više zbog privatnog života i ljubavnih problema, nego zbog muzike i pesama.

Njega je žena prevarila i otišla sa njegovim drugom, a onda su se i kolege ostrvile na njega, zbog čega je Darko rešio da je vreme za "restart".

On je otputovao na egzotični Tajland, gde se kupa u tirkiznom moru, jede egzotično voće i uživa u najlepšim plažama sveta.

Inače, Nemanja Nikolić izazvao je mnoštvo komentara kada je oštro prokomentarisao vest da je Darko kupio dva stana u Grčkoj, te je tada istakao da nikada nije jednu kafu platio kolegama.

