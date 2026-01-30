I DALJE SE PREZIVAM JEVTIĆ! Tamara Milutinović demantovala glasine o razvodu, pa otputovala iz Beograda! (FOTO)

Mnogi komentarišu da nikad bolje nije izgledala.

Nedavno se u medijima pojavila vest da se pevačica Tamara Milutinović razvodi od supruga Darka Jevtića, ali je ona te glasine demantovala.

- Nosim prezime Jevtić na nečiju žalost, a na moju sreću. Ne razvodim se, ako suprug ili ja budemo planirali da stavimo tačku na naš brak to ćete čuti od mene. Mene to nije začudilo ni iznenadilo. Svaki odnos, a pogotovo bračni ima uspone i padove. Naravno, da toga ima u našem braku, ali daleko od toga da planiramo da se razvedemo - izjavila je Tamara tada.

Nakon ovih glasina, ona je odlučila da se resetuje, te je otputovala na zimovanje sa prijateljima i ćerkom.

Sada je pokazala kako se provodi na Kopaoniku, a mnogi komentarišu da nikad bolje i srećnije nije izgledala.

Autor: R.L.