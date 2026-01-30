TRAGEDIJE JE NISU ZAOBIŠLE! Mina Kostić se oglasila srceparajućom porukom: Nedostaješ tvojoj deci... (FOTO)

Bol ne jenjava.

Pevačica Mina Kostić je poslednjih meseci u centru pažnje domaćih medija i celokupne javnosti zbog svoje veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, ali sada se na Instagramu oglasila drugim povodom.

Mina je objavila fotografiju svog pokojnog oca, te je istakla koliko nedostaje i njoj, ali i svim ostalim članovima porodice.

- Nedostaješ tvojoj deci, unucima i praunucima. Dragi naš tata, danas se navršava 11 godina otkako si nas napustio - napisala je ona.

Podsetimo, Mina je svojevremeno potvrdila da se ranije zvala i prezivala Minira Jašari, ali je promenila veru, kao i ime.

- Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu, ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - izjavila je tada pevačica.

Autor: R.L.