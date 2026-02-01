OVO JE DORUČAK MARIJE ŠERIFOVIĆ: Pevačica otputovala na Bali, pa pokazala da započinje dan obrokom koji se pravi za pet minuta (FOTO)

Marija Šerifović uživa na Baliju, odakle objavljuje pejzaže u kojima doslovno odmara duh i telo. Ona je sada pokazala i koji je njen izbor hrane kada je prvi obrok u pitanju.

Marija Šerifović je navela da joj je duša tražila da se vrati na Bali, što je sebi i priuštila pre neki dan. Ovog jutra je u restoranu naručila doručak koji bi svako mogao da spremi kod kuće.

U pitanju je francuski tost hleb punjen sirom, čiji ukus upotpunjuje umak. Marija je poručila i paradajz, a uz sve to pije kafu i sok.Nakon lepog doručka, Marija je odmah izašla napolje budući da joj tamošnja klima i te kako prija.

Ona je tom prilikom kupila kokos koji su joj ispred nje polomili i poslužili sa slamkom kako bi uživala u ovom prirodnom napitku.

Marija za mesec dana smršala 7 kilograma

Pevačica Marija Šerifović jednom prilikom je otkrila kako je uspela da smrša 7 kilograma za mesec dana uz pomoć korigovane ishrane.Gostujući na Blic TV, Marija je pre nekog vremena govorila o tome kako je izgledala njena ishrana.

Mariji su u studio doneli zeleni čaj koji je bogat sastojcima kao što je katehin i upravo oni podstiču mršavljenje i zaslužni su za sagorevanje masnih naslaga.

Posle jutarnjeg napitka na red je došao vrlo jednostavan doručak. Reč je o palenti koju možete da spremite sa vodom, a jedna kesica koštaće vas oko 160 dinara. Marija u palentu često doda nemasni sir.

- Doručkujem palentu, koja je daleko lepša kada se sprema na puteru, ali ja je pravim na vodi i sa njom konzumiram mladi sir koji ima malo masnoće. Volim i ovsene pahuljice sa jabukom, kivijem, nekoliko badema, možete da dodate i suve šljive. Kriška zdravog hleba, koji ne jedem često, vrlo je ukusna uz ćureća prsa, salatu i paradajz - otkrila je Marija kako izgleda njen jelovnik.

Autor: M.K.