Jovana Jeremić pokazala brushalter, a dole ČIPKANE ČARAPE: Nikad vrelije izdanje poznate voditeljke (FOTO)

Foto: Instagram.com

Voditeljka Jovana Jeremić i ovoga jutra je svojim, izazovnim stajlingom, u jutarnjem programu privukla veliku pažnju. Pokazala je čipkani brus, a uz sve to je ukombinovala i čipkane čarape.

Jovana Jeremić je, naime, neposredno pred početak jutarnjeg programa na Pinku podelila fotografiju iz šminkernica i svojim pratiocima pokazala da je spremna za program uživo.

Foto: Instagram.com

Ona je pozirala u sakou i suknji, a ispod se mogao videti bordo čipkani brushalter koji je ukombinovala sa čarapama u istoj boji.Kasnije je ušetala u studio u ovom stajlingu, te se uvijala i igrala.

Jovana Jeremić brine o svom izgledu

Inače, Jovana Jeremić redovno trenira i brine o svojoj ishrani.Jovana Jeremić je, naime, veoma posvećena zdravom načinu života. Redovno ide u teretanu, zdravo se hrani, a sada je pokazala rezultat takvog načina života.

- Automobil pokazuje tvoj novac. Tvoje telo pokazuje tvoje navike. Samo zdrav život. Disciplina. Spartanka. Prvo sport, pa biznis. Sport zivim kao i svoj posao. Na meni nista nije fejk, ni na baterije. Sport je moj nacin zivota od 13.godine. Ne treniram da bih bila zgodna kao većina devojaka, već jer volim da živim zdravo i trening mi je u damarima. Ako ne rodim sina sportistu, nista nisam uradila. Prvo dete mi je umetnik, napisala je Jovana Jeremić.

