PAMTIM SVE I PROZOR SA KOJEG SI MI SE JAVLJAO! Ćerka Siniše Mihajlovića progovorila o njegovim bolničkim danima: Na tako surovom mestu uspeli smo da živimo nešto lepo (FOTO)

Čuveni fudbaler i trener Siniša Mihajlović pre tri godine izgubio je bitku sa opakom bolešću, a njegova porodica ga čuva od zaborava. On je iza sebe ostavio suprugu Arijanu njihovo petoro dece.

Sada se na Instagramu oglasila njegova ćerka Viktorija koja je opisala gotovo sve trenutke koje je provela u bolnici dok se njen otac lečio tamo.

Njenu objavu prenosimo u celosti:

- Sve pamtim iz ovog mesta. Pamtim miris dezinfekcionog sredstva čim bih ušla, onaj hladni miris koji mi je ostajao i napolju. Pamtim stepenice koje sam svakodnevno prelazila, jer je lift bio mračan, umoran, plašio me.Pamtim čekaonicu. Stolice od drveta koje su mi kidale kosu i ljude koji su sedeli tamo, sa tim pogledom između nade i predaje. Dovoljno je jedan pogled, u određenim mestima, da sve shvatiš o nekom.Pamtim ugao u kojem bih se presvlačila. Keceljicu, masku, navlake za obuću, skrivenu kosu. Svaki pokret bio je mali ritual pre nego što bih došla do tebe.Pamtim prozor sa kojeg si mi se javljao, uvek zatvoren. Dvoje vrata tvoje sobe: otvoriti prva, zatvoriti, čekati, i tek onda ući zaista. Televizor uvek upaljen. Sendviče sa mortadelom iz bara u drugom paviljonu.

I onda mi. Naši trenuci, oni koje nikome ne pričam, koje čuvam kao krhke i dragocene stvari. Jer čak i na tako teškom, surovom mestu, uspeli smo da živimo nešto lepo. I to mi niko ne može oduzeti. Sve pamtim iz ovog mesta. I tako je dobro. Ne želim da zaboravim ništa od tebe.

Sve što je bilo tvoje, sve što govori o tebi, želim da nosim sa sobom, zauvek - napisala je Viktorija ispod objave.

Arijana teško podnela njegovu smrti

Inače, njegova supruga Arijana Mihajlović u jednoj ispovesti govorila koliko je bilo teško nakon Sinišine smrti.

- U početku je bilo užasno. Osećala sam ga u kući, svuda... Tada sam odlučila da živim, da ne klonem. Nikolas, najmlađi sin, video bi me samu i pitao kada ću da izađem. Onda sam se okružila prijateljima, trudila sam se da me ne vide tužnu. Moji osmesi bili su usiljeni. Sa Sinišom u srcu. On će uvek biti tu, sve dok me bude. Naći ću ga ponovo...

Autor: M.K.