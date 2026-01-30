HARIS DŽINOVIĆ IMA 20 GODINA MLAĐU DEVOJKU! Pevač zaljubljen, a ovo su detalji: Ona je veoma uspešna i ambiciozna (FOTO)

Pevač Haris Džinović nakon razvoda od Meline Džinović našao je novu devojku, 20 godina mlađu preduzetnicu iz Beograda. Oni su se upoznali u jednom restoranu i oboje su srećni u ljubavi.

Haris Džinović ponovo je zaljubljen, a njegovo srce osvojila je brineta koja je dve decenije mlađa od njega.

Kako prenose domaći mediji, par se upoznao u prestižnom ribljem restoranu na Senjaku, nedaleko od Harisove vile, gde je njihovo poznanstvo brzo preraslo u nešto više.

- Haris je teško podneo kraj prethodnog braka, o čemu je i sam više puta govorio. Neko vreme ljubav ga nije zanimala, sve dok susret sa zgodnom brinetom nije došao sasvim neočekivano. Harisa je odmah osvojila prirodna lepota i šarm, a njihovo prijateljstvo uskoro je preraslo u ozbiljnu vezu - otkriva izvor blizak pevaču.

Harisova nova partnerka uspešno vodi svoje poslove i poznata je u beogradskim poslovnim krugovima, a upravo njena samostalnost i uspeh privukli su pevačevu pažnju.

- Radi se o uspešnoj i ambicioznoj ženi koja ima svoj novac i jasno postavljene ciljeve. Harisu se dopada njena nezavisnost i činjenica da je, kako bi se reklo, prava karijerista. Njihova veza u poslednje vreme definitivno je prešla na viši nivo - zaključuje izvor za Informer.

Haris o Melini i njenom vereniku: "Ne zanimaju me"

Modna kreatorka Melina Džinović uslikana je na reviji u Parizu sa novim verenikom, biznismenom (70) iz Engleske. Tim povodom se sada oglasio njen bivši muž, Haris.

Naime, Harisa smo pozvali i pitali ga da li je video ekskluzivne fotografije njegove bivše supruge sa bogatim biznismenom, na šta nam je on samo kratko odgovorio:

- Nisam upućen, niti me zanima ništa po tom pitanju. Ne želim da komentarišem - rekao je kratko Haris za "Blic".

